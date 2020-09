Calciomercato Milan: nome nuovo dall’Argentina, potrebbe arrivare un talento di assoluto valore.

Calciomercato Milan: Luna può arrivare

Il Milan guarda anche al futuro. Il club rossonero avrebbe messo nel mirino Alex Luna. Il talento argentino oggi ha soltanto 16 anni ma in tantissimi sono pronti a scommettere sul suo futuro.

Il calciatore è in forza nell’Atletico Rafaela e lo scorso anno, prima dello stop causa Covid-19, ha segnato tantissimi gol.

Il calciatore è seguito da diversi club, tra i quali il Milan come confermato dall’Inghilterra.

Mercato Milan: Luna il nome nuovo

Secondo quanto riportato dal Mirror, i rossoneri sarebbero addirittura in pole position per prendere Luna, talento albiceleste cercato anche dal Manchester United e da tanti altri top club, anche sudamericani.

Le sue qualità sono evidenti a tutti, ma il calciatore potrebbe arrivare in Europa soltanto dal 2022 vista la giovanissima età.

La sua classe emerge già a 16 anni. E infatti tanti scout dei migliori club d’Europa sono sulle sue tracce del calciatore che è stato segnalato a diversi club, tra i quali proprio il Milan, sempre più attento ai talenti che stanno emergendo in Sud America. Come confermato dal Mirror, tuttavia, il Manchester United vuole fare di tutto per portarlo in Inghilterra. Insomma, tutti pazzi per Alex Luna, un centrocampista offensivo di grandissime qualità tecniche e di una classe innata.

Mercato Milan, serve ancora fantasia?

A proposito di fantasia, al Milan oltre a Luna piace anche Jens Petter Hauge.

Il calciatore, che ha giocato in Europa League contro i rossoneri, potrebbe arrivare a Milano nei prossimi giorni.

Il calciatore norvegese, classe 1999, infatti, vorrebbe ripresentarsi a Milano, ma stavolta con colori di maglia diversi rispetto al giallo canarino con la quale ha calcato il prato verde di San Siro. Se la trattativa non dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni (visto che il calciomercato norvegese in entrata è chiuso) l’affare potrebbe andare in porto a gennaio. Anche perchè il campionato in Norvegia finirà a dicembre. Non serviranno nemmeno grandi cifre per strapparlo alla concorrenza. La richiesta è di 2-3 milioni di euro. Un affare low cost che però potrebbe far segnare risvolti interessanti.

