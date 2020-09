Calciomercato Juventus, addio vicino: ci sono tre squadre

Il calciomercato della Juventus continua con molta intensità, e a distanza di pochi giorni dalla fine della sessione estiva, la dirigenza sta ancora pensando a come muoversi sia per quanto riguarda le entrate, sia le uscite. Dopo aver effettuato diversi colpi, ora l’attenzione si sta spostando sulle cessioni, con alcuni esuberi destinati alla partenza.

Ultime Juventus: tre club interessati a Rugani

Tra i diversi giocatori in uscita dalla Juventus c’è anche Daniele Rugani, ormai fuori dalla gerarchie da un bel po di tempo. Il centrale di difesa ha trovato poco spazio con Sarri, e con Pirlo la sensazione è che le cose non cambieranno di molto. Ecco perchè la pista più percorribile sembra essere la cessione, con ben tre club interessati: stiamo parlando di Siviglia, Fulham e Rennes. Il classe 94′ ha infatti raccolto molte estimatrici, e chissà se da qui a breve non arriveranno offerte concrete. Paratici studia una sistemazione, il giocatore vorrebbe giocare di più. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Juventus: la valutazione di Rugani

Il futuro di Rugani è ancora molto incerto, ma la sua partenza è facilmente pronosticabile, soprattutto per via delle gerarchie ormai quasi collaudate della Juventus. Il difensore sperava di poter giocare di più sotto la guida di Sarri, ma le cose non sono andate come sperava. Con l’arrivo di Pirlo le sue chance sono calate nuovamente, e l’addio è ormai sempre più vicino. I club interessati ci sono e studiano le prossime mosse, anche e soprattutto in base alle richieste bianconere: la valutazione fissata è di circa 20 milioni di euro, trattabili si, ma non con troppi sconti.

Mercato Juventus: altra cessione in vista

Intanto la Juventus valuta altre cessioni, e posa lo sguardo sul centrocampo, dove c’è Sami Khedira in uscita. Il tedesco, così come Rugani, è fuori dai piani di Pirlo, e ha attirato l’attenzione da parte di diverse squadre europee. Una di questa è il PSG, che in questi ultimi giorni si è fatto avanti con decisione. Possibile l’assalto di Leonardo.

