Calciomercato Juventus: l’attaccante arriva grazie a Milik

Calciomercato Juventus, Kean può arrivare: Pirlo vorrebbe un ulteriore variante offensiva dopo Morata

La Juventus è alla ricerca, ancora, di un centravanti. Nonostante l’arrivo di Alvaro Morata, potrebbe comunque arrivare nuovamente un centravanti. E’ nelle intenzioni di Fabio Paratici, perché fondamentalmente la Juventus si ritrova in squadra una sola punta di ruolo, considerando la presenza solo di Cristiano Ronaldo che può fare il ruolo da centravanti. Pirlo ha le idee chiare ed è per questo che la Juventus potrebbe andare dritta su un nuovo perno offensivo, e potrebbe giungere dal proprio passato. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, potrebbe ritornare un altro ex Juventus. Parliamo del giovane centravanti dell’Everton, Moise Kean, finito ai margini delle gerarchie di Carlo Ancelotti.

Mercato Juventus, Milik sblocca Kean: il polacco può far decollare la trattativa

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, la Juventus sarebbe a caccia di un nuovo attaccante dopo Morata. Affari in corso con l’Everton, con Carlo Ancelotti pronto a chiedere un altro attaccante per il suo reparto offensivo. E’ stregato da Arkadiusz Milik il tecnico dei Toffees, che lo ha avuto a disposizione nel corso della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. L’annata migliore al Napoli, d’altronde, l’ha vissuta proprio con Carlo Ancelotti. Il classe ’94, infatti, nella stagione 18/19 ha trovato la bellezza di 20 gol in stagione. E non vedrebbe l’ora di poterlo riabbracciare a Liverpool, mettendo così in uscita Moise Kean. Il calciatore italiano farebbe dunque rientro in patria, dopo l’esperienza in Premier League e con l’esperienza di crescita acquisita, per mettersi a disposizione della Juventus.

Juventus, intreccio di mercato con Milik: cifre e dettagli del colpo Kean

Carlo Ancelotti sarebbe pronto all’affare legato a Milik. L’Everton sarebbe interessata concretamente al bomber polacco, motivo per cui saranno 25 i milioni che finirebbero nelle casse del Napoli. Nel frattempo, a cifre analoghe, ma giusto un po’ inferiori. Sì, perché sarebbero circa 20 i milioni chiesti dall’Everton per liberare il centravanti italiano. E la Juventus potrebbe partire definitivamente all’assalto, per il ritorno in bianconero.

