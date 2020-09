Calciomercato Juventus, salta l’affare: Paratici ci prova

La Juventus scenderà questa sera in campo in un big match contro la Roma di Paulo Fonseca. Il club giallorosso avrà voglia di rivalsa dopo la sconfitta sancita a tavolino contro l’Hellas Verona dal Giudice Sportivo per il caso Diawara.

Roma-Juventus, è sfida a Dzeko

I bianconeri affronteranno Edin Dzeko, attaccante seguito e che diverse settimane è stato ad un passo dalla firma con la Juve. Sembrava tutto concluso la settimana scorsa, poi è saltato l’affare a causa di Milik (scelto dalla Roma come sostituto di Dzeko) che non ha trovato l’accordo con il Napoli per farsi liberare. La Juventus ha poi virato su Alvaro Morata e chiuso l’acquisto in pochissime ore. Ma il mercato non è finito qua per la Juventus, dato che la società continua a monitorare possibili grandi affari negli ultimi giorni.

Calciomercato Juventus, Aouar è ancora l’obiettivo

Sembrava ormai raggiunto l’accordo nelle ultime ore tra Arsenal e Aouar per l’acquisto del calciatore, ma qualcosa è andato storto nella trattativa. Il Lione ancora non è convinto delle condizioni impostate dal club inglese ed è per questo che la Juventus resta ancora in corsa per il talento francese. Il calciatore piace e non poco al ds Paratici che vorrebbe chiudere un altro centrocampista prima della fine del mercato (che terminerà il 5 ottobre). Aouar è uno dei principali obiettivi della società bianconera già dallo scorso anno, saranno importanti i prossimi giorni per capire gli sviluppi del possibile affare. La Juve resta alla finestra e attende un possibile dietrofront dell’Arsenal per il calciatore.

Mercato Juventus, il Lione chiude le porte all’Arsenal per Aouar

Houssem Aouar può e vuole lasciare il Lione, ma non è del tutto scontata la sua cessione. Mentre per Depay c’è stato già l’ok di Aulas, questo non si può dire per Aouar. Il presidente del Lione ha comunicato che ad oggi il calciatore non sarà ceduto a nessuna squadra, a meno che non arrivi l’offerta giusta.

Calciomercato, il prezzo di Aouar

Chi ha incassato già il sì del calciatore è l’Arsenal, ma secondo RMC Sport, il Lione ha rifiutato l’offerta arrivata dal club inglese di poco meno di 40 milioni di euro nelle ultime ore. Il calciatore partirà solo per 50 milioni.

