Calciomercato Juventus, obiettivo regalare a Pirlo un altro attaccante

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo la Juventus non intende fermarsi e vuole rinforzare il reparto offensivo. Magari con un ottimo elemento da regalare al suo tecnico.

Il primo nome della lista è Chiesa

Non è un caso che Federico Chiesa sia il sogno di Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero sta tentando in tutti i modi di convincere il patron dei viola, Rocco Commisso, a cedere il suo gioiello. Il presidente americano è stato molto chiaro: non è in vendita. Ma se dovesse arrivare un’offerta davvero irrinunciabile allora se ne può parlare. Per ‘offerta irrinunciabile’ si intende una cifra superiore ai 60 milioni di euro. Lo sa bene Andrea Agnelli. Come sa anche che spendere tutti questi soldi in un momento delicato che stanno attraversando tutti per via del Covid-19 è da folli. Tornando al nazionale azzurro sarebbe un ottimo elemento da mettere come esterno d’attacco. Secondo ‘Tuttosport’ sarebbe il nome giusto per il dopo Dogulas Costa, ormai fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo (anche se in questo momento è indisponibile per infortunio). Ma il numero 25 della Fiorentina non è l’unico…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Chiesa è un obiettivo: le parole del dirigente

Piace anche Correa

Piace molto, moltissimo. Joaquin Correa è il profilo ideale per il reparto offensivo dei bianconeri. Perché? Può giocare in qualsiasi ruolo, visto che è considerato un ‘jolly’. Negli ultimi giorni il suo nome è diventato musica per le orecchie di Pirlo. A quest’ultimo piace molto l’argentino che lo apprezzava già ai tempi della Sampdoria. Anche per Correa la cifra richiesta da Lotito non è per niente bassa: 50 milioni di euro. Anche perché i biancocelesti non erano preparati ad un possibile assalto per uno dei gioielli di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo a Torino e anche a Roma. Ma se il tutto dovesse concretizzarsi sarebbe solo per una eventuale partenza dell’ex Bayern Monaco. Anche con i soldi di una sua possibile cessione i giochi potrebbero diventare molto più semplici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Aouar è ancora una possibilità? Parla Aulas

Ci sono anche le alternative

Ovviamente la Juventus ha anche un piano ‘C’ e ‘D’. Draxler del Paris Saint Germain è in uscita (c’è anche la Lazio sul tedesco). ‘D’ come Dembele del Barcellona (si spera in uno scambio con Douglas Costa). Per le cessioni è vicina la rescissione con Khedira pronto a trasferirsi proprio a Parigi. Gli stessi parigini sondano De Sciglio. Rugani destinato in Premier League (West Ham in primis).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Pirlo: “Infortunio Dybala? Vediamo come sta. Niente Morata”