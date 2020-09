Calciomercato Inter: il sostituto di Skriniar è un obiettivo del Milan

Calciomercato Inter, tutto su Milenkovic se parte Skriniar

Non ha bisogno di un nuovo difensore, ma se parte Skriniar, sì. E’ questa la situazione in casa Inter, con Nikola Milenkovic che potrebbe diventare un nuovo acquisto per questa finestra di calciomercato. Prestazione importante ieri, nonostante i diversi gol che ha subito la difesa viola, con il lavoro difficile di coprire su Lukaku e Lautaro, coppia straordinaria del reparto offensivo di Antonio Conte.

Milan Skriniar potrebbe dire addio all’Inter, nonostante le parole di Piero Ausilio nella serata di ieri, che preannunciavano una permanenza dello stesso slovacco. E’ chiaro che il giocatore non è contento di far panchina, considerando il suo alto valore e vedendosi ormai scavalcato nelle gerarchie da Alessandro Bastoni. Il giovane difensore centrale è diventato praticamente il titolare della difesa a tre di Antonio Conte e la situazione non piace all’ex Sampdoria.

Inter, Skriniar via solo alle cifre richieste: il Tottenham è avvisato

Una panchina mal digerita, Milan Skriniar vorrebbe unirsi al Tottenham, ma l’Inter non farà sconti. Il club di Milano difficilmente andrà a giocare al ribasso, con atteggiamento analogo a quello degli Spurs nello scorso gennaio. Sì, perché il club inglese andò a chiedere tutti i soldi, senza fare sconti ai nerazzurri, per Christian Eriksen. E sarà così anche per l’Inter, che alla richiesta di 60 milioni, potrebbe scendere solo a 50. A rivelare la posizione dell’Inter, sono i colleghi di Calciomercato.com.

Inter, l’alternativa a Skriniar è Milenkovic: i nerazzurri beffano il Milan

Il Tottenham potrà prelevare Skriniar solo a 50 milioni, con i contatti che ci sarebbero stati tra le parti. Calciatore convinto probabilmente, ma non la società che è proprietaria del suo cartellino. Soldi, dell’eventuale cessione, che verrebbero tutti utilizzati, in quella che sarebbe una clamorosa beffa per i “cugini” del Milan. Non tutti chiaramente, ma una buona parte, con la valutazione che resta alta e fissa sui 40 milioni per il serbo, da parte di Rocco Commisso. Sì, perché Nikola Milenkovic potrebbe clamorosamente diventare un nuovo difensore dell’Inter. Il calciatore tornerebbe nella difesa a tre, così come giocava con Pioli alla Fiorentina. Le alternative portano ad un altro club inglese, quello del Manchester United. Parliamo dell’ex Roma, Chris Smalling.

