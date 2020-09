Calciomercato Inter, offerta per Kantè: la risposta del Chelsea

Il calciomercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e a distanza di pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, la maggior parte delle squadre è ancora alla ricerca di vari rinforzi. Ne sa qualcosa l’Inter, la quale vuole beneficiare di una rosa molto lunga, e che tenterà di mettere a segno l’ultimo colpaccio importante prima di affrontare la stagione.

Ultime Inter: arriva la prima offerta per Kantè

Gli obiettivi dell’Inter continuano ad essere tanti, e per l’ennesima volta la squadra nerazzurra si è dimostrata una delle squadre più attive d’Europa in questo senso. I colpi importanti sono stati già fatti, ma il vero sogno di tifosi e Conte è senza dubbio Kantè. Il centrocampista francese è un giocatore formidabile, ed è considerato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. L’interesse del club meneghino risale a diverso tempo fa, ma pare che nelle ultime ore sia trapelata una nuova indiscrezione molto rilevante: stando a quanto riportato da Daily Mail, pare che i nerazzurri abbiano presentato una prima offerta per il giocatore. Stiamo parlando di due contropartite tecniche, ovvero Brozovic ed Eriksen, entrambi non centrali nelle gerarchie di Conte.

Kantè-Inter: la risposta del Chelsea

L’Inter ci sta provando seriamente per Kantè, ma strapparlo al Chelsea non sarà affatto un’impresa facile. Lampard lo vuole tenere stretto, ed è anche normale, mentre Conte e dirigenza vorrebbero finalmente assaltare la Juventus per il sogno Scudetto. I Blues intanto mettono le mani avanti per il proprio gioiello, ribadendo per l’ennesima volta un concetto ben impresso nella mente di tutti: solo soldi, o il francese Campione del Mondo non partirà. La risposta per ora è negativa.

Mercato Inter: la valutazione di Kantè

Il colpo Kantè può essere un’ipotesi importante, e non è affatto da escludere che possa esserci un assalto concreto da qui a poco. La valutazione fatta dal Chelsea è ovviamente molto alta, ed è pari a circa 60 milioni di euro. Ancora una volta dovranno esserci delle cessioni, oppure la pista si raffredderà definitivamente.

