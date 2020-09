Calciomercato Cagliari, Nainggolan: l’indizio social fa impazzire i tifosi

Calciomercato Cagliari, Nainggolan assaltato sui social dai tifosi sardi: i rossoblu sperano ancora, lui entra e vince con l’Inter

Ha trovato il campo, da subentrato, per la gioia dei tifosi che lo vorrebbero ancora all’Inter. Parliamo di Radja Nainggolan, calciatore belga che è stato messo ai margini del club nella scorsa stagione, facendo ritorno a Cagliari, club nel quale ha cominciato a muovere i primi passi in Serie A, mettendo alla luce tutte le sue qualità. Una meta che potrebbe raggiungere nuovamente adesso, con il club cagliaritano che sarebbe pronto a realizzare un altro straordinario colpo dall’Inter. Lo sognano i tifosi, lo desidera fortemente Tommaso Giulini. Il patron della società sarda ha già portato al Cagliari, il plurititolato Diego Godin, ma non è qui che si fermerà il calciomercato dei rossoblu. L’intenzione sarebbe proprio quella di andare dritti su Nainggolan, per completare una rosa a disposizione per Di Francesco.

“Calciatore del Cagliari”: Nainggolan lascia un indizio attraverso Instagram

Ha fatto bene nella gara di ieri, partecipando alla partita contro la Fiorentina e dando il suo contributo. Una ventina di minuti in campo per Nainggolan, subentrato assieme all’altro centrocampista di rottura, Arturo Vidal, che ha già compreso quanto “pazza” può essere l’Inter di Antonio Conte, con la vittoria in praticamente due minuti nei momenti finali della partita. Il calciatore belga, però, potrebbe comunque dire addio. Si attendono sviluppi e, nel frattempo, arrivano dai social dei particolari indizi sul futuro del calciatore ex Roma. Radja Nainggolan, attraverso il suo canale Instagram, si definisce un calciatore del Cagliari Calcio. Niente Inter, la descrizione è chiara. I tifosi hanno preso d’assalto il suo profilo, chiedendogli del motivo, lui in biografia si è continuato a definire così.

Cagliari e Inter, ecco cosa manca per l’operazione: la sensazione è che si farà

L’intenzione del club nerazzurro, stando a quelli che sono i rumors attuali, è chiara. L’Inter sarebbe infatti intenzionata a cedere Nainggolan solo a titolo definitivo. Niente più prestito ed è su questo che stanno ragionando i due club. Perché, a differenza dello scorso anno, non è urgente trovare una sistemazione al centrocampista belga. I sardi, dal canto proprio, chiederebbero all’Inter un pagamento in più anni, cosa che il club nerazzurro non gradisce. Qualcosa manca negli accordi dunque, la sensazione però è che entro la fine del mercato, qualcosa possa muoversi. Con Nainggolan che farebbe felici tutti quei tifosi che, appunto, stanno assaltando i suoi canali social.

