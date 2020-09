Torino-Atalanta, gol e spettacolo all’Olimpico: gli highlights (VIDEO)

Torino-Atalanta: gli highlights del match

Scendono in campo, aprendo la seconda giornata con l’anticipo delle 15, Torino-Atalanta. A caccia di risultato entrambe, con i granata che vogliono mettere alle spalle la sconfitta di Firenze, con il black-out degli ultimi 10 minuti all’Artemio Franchi, mentre l’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole cominciare bene la stagione. Sì, perché la Dea praticamente comincia oggi allo stadio Olimpico Grande Torino la sua nuova avventura in questa stagione. La prima partita, contro la Lazio, è stata rinviata al 30 settembre…CLICCA QUI PER LEGGERE LA SINTESI INTEGRALE DEL MATCH

Torino-Atalanta 2-4: la Dea cala il poker