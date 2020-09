Torino-Atalanta, 1-2: Gomez e Muriel rispondono a Belotti (VIDEO HIGHLIGHTS)

Torino-Atalanta, Belotti la sblocca, Gomez e Muriel rimontano

E’ il gallo Belotti a portare in vantaggio i granata. Torino-Atalanta si era sbloccata grazie al gol del suo numero nove. Il perno offensivo del club di Giampaolo e della Nazionale riesce a battere l’estremo difensore dell’Atalanta, che non può niente sul suo missile che finisce nell’angolino più lontano, da posizione defilata. Poco più tardi è una reazione tutta nerazzurra, perché l’Atalanta si scatena e trova non uno, ma ben due gol. E’ prima Papu Gomez a metterla dentro, poi ci pensa Luis Muriel. Risultato che al primo tempo è già sull’1-2.