Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi sabato 26 settembre

Stasera tutto il calcio in tv, tutte le gare di oggi

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica) assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN.

Sabato 26 settembre

10.00 Bologna-Cagliari (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

11.00 Milan-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 SPAL-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Alaves-Getafe (Liga) – DAZN

13.30 Brighton-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

13.30 Wycombe Wanderers-Swansea (Championship) – DAZN

14.00 Brescia-Ascoli (Serie B) – DAZN

14.00 Cosenza-Entella (Serie B) – DAZN

14.00 Frosinone-Empoli (Serie B) – DAZN

14.00 Lecce-Pordenone (Serie B) – DAZN

14.00 Pescara-Chievo (Serie B) – DAZN

14.00 Salernitana-Reggina (Serie B) – DAZN

15.00 Torino-Atalanta (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.30 Augsburg-Borussia D. (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

16.00 Venezia-Vicenza (Serie B) – DAZN

16.00 Crystal Palace-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Valencia-Huesca (Liga) – DAZN

17.00 St. Etienne-Rennes (Ligue 1) – DAZN

17.00 Ascoli-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00 Diretta Goal Serie A – SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Cagliari-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

18.00 Sampdoria-Benevento (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre)

18.30 West Bromwich Albion-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

18.30 Schalke 04-Werder Brema (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.30 Elche-Real Sociedad (Liga) – DAZN

20.45 Inter-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

20.45 Lecco-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Vis Pesaro-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Cavese-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00 Burnley-Southampton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00 Betis-Real Madrid (Liga) – DAZN

21.00 Marsiglia-Metz (Ligue 1) – DAZN

21.00 Ajax-Vitesse (Eredivisie) – DAZN

07:00 – Sportitaliamercato

08:00 – Lo Sai Che?

08:30 – Primavera – Empoli vs Juventus

10:15 – Si Live 24

10:45 – Primavera – Studio prepartita (diretta)

11:00 – Primavera – Milan vs Atalanta (diretta)

13:00 – Primavera – Spal vs Inter (diretta)

15:00 – Serie A Live – Torino vs Atalanta (diretta)

17:00 – Primavera – Ascoli vs Fiorentina (diretta)

18:50 – Go Kart On Race

19:45 – Aci Sport Magazine

20:35 – Serie A Live – Inter vs Fiorentina (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Calciomercato Live Weekend

01:30 – NASCAR GOTS – World of Westgate

03:30 – Si Live 24

