In uno dei due anticipi delle 18:00 si gioca Sampdoria-Benevento: la gara è quanto mai spettacolare e vede gli ospiti trionfare con una spettacolare rimontan, passando dal risultato di 2-0 a 2-3.

La sintesi della gara

Al Marassi vanno in scena Sampdoria e Benevento per la prima stagionale di Pippo Inzaghi sulla panchina delle Streghe. Dopo la prima sconfitta stagionale contro la Juventus, i blucerchiati di Claudio Ranieri sono sembrati molto più in palla e desiderosi di vincere la gara. I padroni di casa, infatti, vanno subito in vantaggio con Fabio Quagliarella, abile a sfruttare un assist di Bonazzoli dopo un clamoroso errore di Montipò che ha regalato palla agli attaccanti blucerchiati. Poi Colley raddoppia con un bel colpo di testa su assist al bacio di Antonio Candreva, alla prima in blucerchiato e già ampiamente decisivo.

Per gli ospiti, accorcia le distanze Luca Caldirola, all’esordio in Serie A. Il suo gol dona tante speranze ai ragazzi di Pippo Inzaghi e trova addirittura la doppietta a 20′ dalla fine, facendo esplodere i giallorossi.All’84 palo di Gabbiadini: cross di Augello, l’attaccante colpisce in controtempo e centra il montante a Montipò battutto. Nel finale succede di tutto: all’85’ Jankto si vede annullare un gol, mentre dall’altro lato del campo si completa la rimonta dei sanniti grazie al gol di Letizia, che batte il portiere con una bordata da fuori area.

Il tabellino

Gol: 8′ Quagliarella (S), 17′ Colley (S), 33′ e 72′ Caldirola (B), 88′ Letizia (B)

SAMPDORIA (4-42): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva (60′ Depaoli), Verre (60′ Thorsby), Ekdal, Jankto; Quagliarella (84′ Gabbiadini), Bonazzoli (63′ Ramirez). All. Ranieri

BENEVENTO: (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glick, Foulon (81′ Tuia); Ionita, Schiattarella, Dabo (60′ Improta); Insigne (81′ Hetemaj), Caprari (75′ Sau); Moncini (75′ Lapadula). All. F. Inzaghi

Ammoniti: Augello (S), Tonelli (S), Dabo (B)

