Juventus, Pirlo: “Infortunio Dybala? Vediamo come sta. Niente Morata”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa all’Allianz Stadium per presentare la partita in programma domani sera contro la Roma all’Olimpico valida per la seocnda giornata di Serie A.

Juventus, la conferenza stampa di Pirlo

Esterni? “Per fortuna la nostra settimana di lavoro è stata molto buon, meglio della passata perché stiamo aumentando i carichi. I ragazzi rispondono bene, il resto non ci ha toccato minimamente.”

Emozionato? “Fare l’allenatore non è la stessa cosa di scendere in campo, soprattutto quando sta per cominciare la gara, prima potevo incidere in campo, sapevo quello che potevo fare, ora dipendo dai ragazzi, con le mie indicazioni, ma i ragazzi vanno in campo e le motivazioni sono diverse.”

Morata? “Stavamo aspettando il centravanti, ma Alvaro è arrivato da soli due giorni, abbiamo avuto poco tempo per lavorare ma nella mia testa è da un po’ che cerco di capire come schierare i giocatori per farli rendere al massimo. Ci sarà tempo per schierarlo quando tutti saremo al top. .

È importante per noi, attacca bene la profondità ed è in grado di fare reparto anche da solo. Non è stata una terza scelta ma una delle nostre priorità, perché a livello tecnico e tattico rispecchia il calciatore che avevo chiesto”.

Dybala? “Oggi vedremo come sta e decideremo se verrà con noi a Roma o rimarrà a Torino. Viene da due mesi di infortunio, ha fatto un bel lavoro con carichi pesanti, quindi oggi dobbiamo vedere come sta.”

Turn over? “Farò le scelte anche in base alla Roma, fare turn over dopo una giornata mi sembra esagerato.”

Pirlo sulla possibilità di allenatore la Roma

La Roma? “Sono concentrato su quello che sto facendo e dovrò fare, la Roma aveva mostrato interesse nei miei confronti ma la cosa è finita là”.

Cessione Pellegrini? “Ci sembrava più giusto mandarlo a giocare un altro anno, magari qui non avrebbe rovato lo spazio che potevaDe Sciglio è a completa disposizione, come lo era una settimana fa”.