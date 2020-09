Inter-Fiorentina: tolto un rigore ai nerazzurri, interviene il VAR

Match molto delicato ed importante quello tra Inter e Fiorentina. La squadra nerazzurra vuole fare bene alla prima di campionato (in attesa di recuperare il match con il Benevento), mentre la viola ha bisogno di altre garanzie dopo la vittoria contro il Torino.

Inter-Fiorentina: il VAR toglie un rigore ai nerazzurri

Partita intensa a San Siro, dove è soprattutto la Fiorentina a rendersi pericolosa in questo primo tempo. La chance per il pareggio arriva però, con Lukaku che imbuca Lautaro in area di rigore, andando a conquistarsi un calcio di rigore. L’argentino viene coinvolto in un episodio dubbio con Caceres, il difensore viene ammonito e viene concesso il penalty. Decisione però rivista dal VAR, che toglie il rigore.