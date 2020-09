Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: le possibili scelte di Conte e Iachini

Inter e Fiorentina si sfidano per la seconda giornata di campionato. Anche se per i nerazzurri è la prima visto che hanno saltato il match inaugurale contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Gli uomini di Conte hanno finito tardi la passata stagione, con la sconfitta in finale di Europe League contro il Siviglia. Queste le possibili formazioni che potrebbero schierare l’ex commissario tecnico della Nazionale e Beppe Iachini.

Esordio per Conte, Iachini in cerca del bis

La nuova stagione dell’Inter sta per cominciare. I ragazzi di Antonio Conte affronteranno quelli di Beppe Iachini. I nerazzurri hanno fatto capire a tutti qual è il loro obiettivo: vincere lo scudetto. Nel passato campionato il gap con la Juventus è stato ridotto solamente a un punto, quest’anno invece il club di Steven Zhang punta al massimo. C’è stata una campagna acquisti di tutto rispetto (anche se ancora deve finire, l’ultima trattativa potrebbe portare Darmian a Milano). Da considerare, però, anche il mercato in uscita. Sono pronti all’addio due difensori centrali: Skriniar e Ranocchia. Godin ha già salutato la truppa e affronterà i suoi ex compagni di squadra come avversari: ha scelto di continuare la sua carriera nel Cagliari. Beppe Iachini, invece, è in cerca di conferme. L’ottimo esordio casalingo contro il Torino di Marco Giampaolo è già un ottimo segnale. Il centrocampo viola è completamente nuovo con gli innesti del sorprendente Amrabat dall’Hellas Verona, Giacomo Bonaventura a parametro zero dal Milan e Borja Valero, appunto, dall’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, Spadafora: “Tamponi solo 48 ore prima della partita”

Esordio per Hakimi e Kolarov. Iachini propone quasi gli stessi del match col Torino

Esordio per i nuovi acquisti Kolarov ed Hakimi. Possibile inserimento dal primo minuto per Ivan Perisic che intende assolutamente restare. Per la Fiorentina confermati 10/11 del match vinto contro il Torino. A meno di clamorosi colpi di scena.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Zampa sugli stadi: “Contrari all’apertura, prima ci sono le scuole”

Probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Queste le possibili formazioni del match di stasera in programma alle ore 20:45.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery. All. Iachini

Ad arbitrare l’incontro il sig. Calvarese della sezione di Teramo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, cosa ci ha detto la prima giornata – (FOCUS CM24)