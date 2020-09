Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Conte e Iachini sorprendono

Dopo un pomeriggio molto emozionante e ricco di gol, a San Siro sono pronte per scendre in campo Inter e Fiorentina: ecco le formazioni ufficiali del match.

Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Antonio Conte è pronto all’esordio in Serie A con la “nuova” Inter costruita in un’estate particolarmente rovente. A San Siro scende in campo contro la Fiorentina di Beppe Iachini, già vittoriosa nel primo match di Serie A con un gol di Castrovilli. Tante sorprese per i due allenatori nelle formazioni ufficiali: per l’Inter non ci sarà Hakimi dal 1′, sostituito da Ashley Young e Ivan Perisic sulle fasce, mentre per la Fiorentina c’è l’esordio stagionale di Amrabat.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini.