Conte dopo Inter-Fiorentina: “Eriksen? Mi auguro scocchi la scintilla”

Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole.

Conte dopo Inter-Fiorentina

“I 3 punti sono importanti, ma è giusto fare le esatte valutazioni. L’aspetto positivo è quello di aver fatto tanti gol e aver creato tante occasioni, ma al tempo stesso non siamo stati bravi a prepararci alle loro ripartenza. I ragazzi sanno di dover migliorare, penso che l’equilibrio sia alla base di tutto. Abbiamo pagato la fase difensiva. Da dove bisogna partire per migliorare in fase difensiva? Vogliamo lavorare pensando di difendere per andare in avanti. Oggi Bastoni faceva la prima da centrale, Kolarov oggi era alla prima apparizione, ci sono questo tipo di attenuati. Siamo stati molto bravi in attacco anche perchè abbiamo portato tanti uomini in avanti. Eriksen? Noi lavoriamo con Christian allo stesso modo che con gli altri, cerchiamo di mettere tutti nelle proprie condizioni. Ha aumentato i giri del motore, sta giocando nella sua posizione ideale. Penso che abbia fatto una buona partita, sappiamo che ci sono delle qualità, bisogna tirarle fuori. A volte può succedere prima, alle volte si arriva in ritardo. Bisogna avere fiducia, è un ragazzo per bene che si allena molto. Mi auguro che possa scoccare la scintilla”