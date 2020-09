Commisso dopo Inter-Fiorentina: “Chiesa resta? Tutto è possibile”

Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro l’Inter. Queste le sue parole.

Commisso dopo Inter-Fiorentina

“Stato d’animo? Questo è il calcio, loro sono fortissimi, queste cose si devono accettare. Noi abbiamo una squadra più forte dello scorso anno, siamo ok, ci voleva un pareggio oggi, siamo stati avanti due volte. Ribery? Fenomenale. Quest’anno potete arrivare in Europa? L’obiettivo è di restare nella parte sinistra della classifica, credo ce la faremo. Sono fiducioso che faremo meglio dello scorso anno. Sulla crescita? Siamo più avanti dell’anno scorso, abbiamo una buona squadra, e facciamo rumore in Serie A. Chiesa resterà alla Fiorentina? Nell’ultima settimana tutto è possibile, il mercato non è ancora finito, si vedrà”