Il campionato della Roma non è iniziato nel migliore dei modi, con la sconfitta a tavolino di pochi giorni fa e con il calciomercato che avrebbe potuto portare qualche colpo in più per Fonseca.

Calciomercato Roma, Friedkin pensa alla rivoluzione

Dan Friedkin, però, non è contento dell’assetto societario e dirigenziale nella sua totalità e vorrebbe apportare importanti modifiche per rendere la Roma sempre più competitiva. Per il futuro ci sono tante idee importanti per riportare la Roma a lottare per il titolo in Serie A e per migliorare anche in Europa e il nuovo presidente giallorosso sta pensando già a novità molto interessanti. In particolare, nel ruolo di direttore sportivo, è tornato di moda un nome che per parecchie settimane ha fatto sognare i tifosi del Milan: Ralf Rangnick.

Calciomercato Roma contatti fitti con Rangnick

Il dirigente tedesco era già un’idea della nuova proprietà giallorossa nel momento dell’insediamento ma poi il calciomercato ha cambiato le opportunità e le carte in tavola e ha allotanato il nome di Rangnick dall’orbita giallorossa. Ora, però, con le novità che intende portare Friedkin, sembra che il tedesco sia tornato nel mirino della Gruppo americano. In particolare, secondo quanto riferisce RomaPress, nelle ultime ore si sono infittiti i contatti tra la Roma e l’agente di Rangnick, Marc Kosicke, per capire la fattibilità di un eventuale futuro insieme.

Calciomercato Roma, Dzeko resta e gioca: le parole di Fonseca

Roma, Rangnick solo come dirigente

Stando a quanto riporta il portale romano, inoltre, il tedesco sarebbe un innesto per la Roma solo in chiave dirigenziale perché non c’è motivo di salutare Paulo Fonseca dopo una sola stagione. I contatti con il suo entourage, infatti, si sono basati proprio sulle possibilità di portare Rangnick come nuovo direttore sportivo e capo dell’area tecnica della Roma, figura che in questo momento manca e che non ha permesso ai giallorossi di agire in maniera importante sul mercato. Al momento, dunque, solo contatti, ma presto potrebbe cambiare qualcosa nella nuova Roma. Inoltre ieri il CEO Fienga ha ribadito la piena fiducia a Paulo Fonseca, parlando di un progetto appena iniziato e meritevole del tempo necessario per essere valutato a dovere.

