Guido Fienga dice la sua per quanto riguarda la Roma e la settimana intensa in cui il club giallorosso è stato coinvolto. L’amministratore delegato si è sfogato su vari temi.

Fienga difende Fonseca: “L’allenatore non è in discussione“

L’ad del club giallorosso ha voluto chiarire, una volta e per tutte, le voci che vogliono Paulo Fonseca lontano dalla panchina della Roma: “In questo momento in società non stiamo parlando del suo operato. Lui è il nostro tecnico. C’è un progetto in atto e intendiamo continuare con il portoghese. Abbiamo una squadra giovane, sa valorizzarli. Non capisco perché sia nato tutto ciò, anche perché noi della dirigenza non abbiamo mai messo in discussione l’allenatore“. Allontanato, almeno per il momento, l’ombra di Massimiliano Allegri che in molti volevano vicino alla panchina dei giallorossi (quest’ultimo, presente al match inaugurale di Serie B tra Monza e Spal ha evitato tutte le domande possibili su un suo approdo nella capitale). Secondo il ‘Corriere dello Sport’ la Roma avrebbe chiesto allo stesso Allegri di entrare in corsa (ricevendo un “no grazie”) oppure non ha mai pensato, effettivamente, a cambiare la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo proprietario Dan Friedkin vuole dare tempo e fiducia all’ex Shakhtar Donetsk. Anche perché tutti si aspettano che la squadra raggiunga la Champions League quest’anno.

E su Fabio Paratici…

“Paratici? In questo momento non abbiamo un direttore sportivo (in teoria sarebbe Morgan De Sanctis, promosso da team manager a ds appunto). Abbiamo tutto il tempo a disposizione per decidere chi prendere. Poi non sarebbe corretto nei confronti della Juventus. In questo momento è un nostro avversario e speriamo di batterlo all’Olimpico“. Oltre all’italiano spunta anche il tedesco Ralf Rangnick. Quest’ultimo sarebbe dovuto approdare proprio in Serie A come nuovo manager del Milan, ma alla fine l’ottimo lavoro svolto da Stefano Pioli ha fatto cambiare idea a tutti i membri rossoneri. Senza dimenticare il nome di Umberto Gandini, ora presidente della Legabasket, ma che in passato è stato “Ad” proprio dei ‘lupi’.

Il punto su Dzeko e Diawara

Sul bosniaco ha dichiarato: “E’ il nostro capitano e siamo felici. Darà il massimo contro la Juventus, ne siamo convinti“. E sulla vicenda di Diawara: “Sandulli? Siamo sorpresi dalla sua risposta. Noi siamo in buona fede e abbiamo il diritto di difenderci. Speriamo che la giustizia sportiva faccia il suo dovere“.

