Calciomercato Roma, colpo in arrivo: il difensore confessa di voler tornare

La Roma non è in un periodo tranquillo. La società giallorossa, acquisita da Dan Friedkin lo scorso mese, sta costruendo la squadra per il futuro. Il nuovo proprietario non vuole perdere tempo e subito punta a far arrivare in alto la squadra sia in Italia che in Europa. Avvio però complicato in questa stagione con la Roma che ha perso la prima stagione a tavolino, dopo l’errore del segretario giallorosso nella compilazione delle liste per la partita con l’Hellas Verona. 0-0 conquistato sul campo, poi la sconfitta decretata dal Giudice Sportivo. Intanto, il club lavora sul mercato per evitare di arrivare alle ultime giornate con tante operazioni da concludere. Prima bisognerà riprendere e concludere la questione Edin Dzeko, con il calciatore che era praticamente pronto a diventare un calciatore della Juventus, ma saltando l’affare Milik-Roma, è sfumato anche l’approdo del bosniaco a Torino.

Calciomercato Roma, colpo in difesa: possibile ritorno di Benatia

Sarà Fonseca che dovrà occuparsi della questione Dzeko, dopo averlo lasciato in panchina contro il Verona, ora l’allenatore dovrà provare a riprendere mentalmente il calciatore. Fonseca che resta con un futuro in bilico, dato che alla Roma continua ad essere accostato Max Allegri, pronto a tornare su una panchina italiana. Intanto, il club vuole chiudere il prima possibile per un centrale di difesa per il proprio allenatore. Nel mirino c’è Smalling, ma potrebbe fare ritorno un grande ex, si tratta di Medhi Benatia. Il difensore marocchino si trova in Qatar dallo scorso anno e potrebbe già fare ritorno in Italia. Il calciatore ha spiegato che lui sta bene fisicamente e continua ad allenarsi al massimo, infine, ha spinto per un possibile ritorno a Roma.

LEGGI ANCHE >>> Roma, nuovo club su Dzeko

Mercato Roma, Smalling resta sempre nel mirino

La Roma vuole chiudere per un difensore. In cima alla lista c’è Smalling, con il club che continua a trattare con il Manchester United per il suo ritorno in giallorosso. Se non si dovesse concretizzare però l’affare il club potrebbe virare proprio su Benatia che ha già dato il via libera per fare ritorno a Roma.

LEGGI ANCHE >>> Roma, nuovo ruolo per il ritorno di Totti