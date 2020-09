Ieri la vittoria del Milan per 3-2 contro i norvegesi del Bodo/Glimt. La squadra di Stefano Pioli ha superato il terzo turno di qualificazione e ora dovrà vedersela con il Rio Ave nell’ultimo turno di qualificazione per poi accedere alla fase a gironi d’Europa League. La gara si giocherà il 1 ottobre contro i portoghesi e mister Pioli vorrebbe avere un nuovo attaccante a disposizione. Out Zlatan Ibrahimovic, che dovrà restare fuori ancora per un po’ di tempo a causa della positività al Covid 19 e quasi sicuramente non sarà a disposizione per il match d’Europa League, dunque l’allenatore e la società non vorrebbero arrivare a un match così importante contro il Rio Ave con soltanto i giovani Colombo e Maldini a disposizione.

Calciomercato Milan, si prova il colpo Hauge dal Bodo/Glimt

Tra i vari nomi in lista c’è quello di Luka Jovic del Real Madrid, ma non è l’unico. La società potrebbe decidere di puntare su un profilo più giovane e meno caro. Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Jens Petter Hauge, attaccante norvegese del Bodo/Glimt, squadra che ieri a San Siro ha affrontato il Milan in Europa League. Il calciatore avrebbe già dato l’ok per il suo trasferimento a Milano e le parti stanno trattando, proprio nel match di ieri finito 3-2, è arrivato lo splendido gol di Hauge. Sul calciatore ci sono anche Manchester City e Brighton in Inghilterra, il Milan prova ad anticipare la concorrenza con la prima offerta di 4 milioni di euro.

Mercato Milan, chi è Hauge?

Jens Petter Hauge è un attaccante norvegese molto giovane, si tratta di un classe 1999. Nonostante la sua giovane età però il calciatore si è già messo in mostra nel campionato norvegese, sono infatti 14 i gol e 9 gli assist in questa stagione nelle prime 17 giornata di campionato. Numeri importanti che, accompagnata alla prestazione e al gol di ieri, hanno fatto si che i grandi club mettessero gli occhi su di lui, tra le varie società c’è proprio anche il Milan che vorrebbe acquistarlo come vice Ibrahimovic.

