Calciomercato Juventus: ceduto l’esterno al Genoa (UFFICIALE)

Questa mattina Juventus e Genoa hanno comunicato, quasi all’unisono, l’avvenuto trasferimento dell’esterno alla corte di Maran. Ancora una grande colpo del direttore sportivo Daniele Faggiano.

Juventus, Pellegrini ufficiale al Genoa

Ancora una stagione in prestito per Luca Pellegrini. Dopo l’ultima a Cagliari, dove ancora una volta ha brillato per rendimento, quest’anno non cambia colori ma solo città, accasandosi a Genova, per vestire la maglia rossoblu del Grifone. Due comunicati quasi in contemporanea da parte di entrambe le società questa mattina hanno chiarito che il terzino disputerà le gare casalinghe quest’anno a Marassi con la formula del prestito secco, senza diritto né obbligo di riscatto.

Il classe ’99 sarà già a disposizione del mister per la trasferta di Napoli, gara in programma domani pomeriggio allo stadio San Paolo alle ore 15:00. Ad ogni modo, c’è da pensare che con il suo arrivo al Genoa cambieranno le gerarchie, prima o poi: Zappacosta dovrebbe spostarsi sulla destra, a dispetto di quanto fatto finora, e Criscito arretrare sulla linea dei centrali difensivi.

Juventus, continuano le difficoltà nel mercato in uscita: l’affare Douglas Costa

Smaltita la questione Pellegrini, Paratici deve occuparsi delle uscite. Sono in molti in questo momento a non avere uno spazio nello scacchiare di Pirlo. A cominciare da Douglas Costa: al di là dei problemi fisici, il brasiliano è già con un piede fuori dalla porta. Qualche pretendente c’è: in Inghilterra Manchester United e Wolverhampton hanno fatto capire di essere interessate, soprattutto se il prezzo del suo cartellino dovesse scendere ulteriormente. Si è infatti passati da una valutazione di 60 milioni di euro, ad un’altra di 35 milioni. Un vero e proprio prezzo di saldo.

LEGGI PURE >>> Juve, si valuta un altro ritorno eccellente: i dettagli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Juventus, piace l’attaccante della Lazio

Si prova a piazzare anche Rugani e Khedira

Per quanto riguarda il centrocampo invece, è Sami Khedira l’indiziato numero 1 a partire. Voci di corridoio lo vogliono vicino ad una rescissione col club (che gli pagherà una buonuscita di quasi 6 milioni di euro). Uno scenario che la Juve vorrebbe evitare chiaramente, sperando che sia qualcuno, magari in MLS, a portarlo via evitando ulteriori perdite al club.