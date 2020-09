Calciomercato Juventus, si valuta un altro ritorno eccellente. I dettagli

Mancano dieci giorni alla chiusura del calciomercato e la Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’arrivo di Alvaro Morata potrebbe non bastare. Si segue un altro attaccante per completare, definitivamente, la rosa. Ma prima serve cedere.

A volte ritornano…Moise Kean per l’attacco della Juventus

Il nome di Moise Kean è circolato molti giorni fa. Non è un caso tutto ciò. Ma partiamo con ordine. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’ i bianconeri devono prima sfoltire la rosa. Il primo nome della lista da “mandare via” è Sami Khedira: con il tedesco non si è trovato l’accordo per la buonuscita. Ora, però, le cose sarebbero leggermente cambiate. L’ex Real Madrid sta per avere la rescissione e dovrebbe incassare meno di 6 milioni di euro. Anche per lui si era parlato di un futuro in Major League Soccer, ma il calciatore ha ancora voglia di mettersi in gioco e di Europa. Le sirene del PSG potrebbero attirarlo, ma pare che voglia ritornare in Germania. Oltre a Douglas Costa, un altro calciatore da cedere è Daniele Rugani. Il difensore piace molto in Premier League, ma per i club inglesi la richiesta di 25 milioni di euro dei bianconeri è considerata eccessiva. Ritornando a Kean sarebbe più un colpo da fine mercato, sul “gong” come si suol dire. Anche I ‘Toffees’ hanno capito che i 27 milioni di euro spesi per il nazionale azzurro hanno fruttato ben poco. L’idea di Fabio Paratici è chiara: prestito (forse biennale) con obbligo di riscatto.

Anche perché il ragazzo vorrebbe ritornare a casa sua

Il classe 2000 non si è ambientato granché in Inghilterra. Con l’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina il minutaggio del ragazzo è calato ancora di più. Giocare pochi scampoli di match non è gratificante, soprattutto se sei un ragazzo che ha voglia di spaccare il mondo. Ed è per questo che l’idea di ritornare in Italia lo stuzzica non poco.

In settimana è andato in gol in Carabao Cup

E’ riuscito a trovare anche la rete contro i modesti Fleetwood, nella partita vinta per 5-2 dalla sua squadra con accesso automatico alla competizione. Ma poco cambia. Pare che il futuro del ragazzo sia già segnato. In Inghilterra non è molto considerato. Da Torino sperano. Lui anche.

