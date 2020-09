Fabio Paratici, dopo aver riportato Alvaro Morata a Torino, è pronto a regalare un nuovo attaccante ad Andrea Pirlo. Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato.

Juventus, primo nome della lista: Federico Chiesa

Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’ il primo nome della lista del direttore sportivo bianconero è Federico Chiesa. L’esterno d”attacco della Fiorentina piace (e non poco) alla dirigenza che pur di averlo in squadra è disposta a fare follie. Le trattative con i viola proseguono incessantemente, anche se convincere il patron Rocco Commisso non è affatto semplice. Ovviamente per un suo possibile acquisto si deve prima cedere. Sulla lista dei partenti c’è il brasiliano Douglas Costa. Ora è attualmente fermo per infortunio, ma la verità è che è fuori dal progetto tecnico del nuovo manager. Sull’ex Bayern Monaco c’è da registrare, oltre al solito interesse delle due squadre di Premier League (Wolverhampton e Manchester United) anche due top squadre della Liga (Barcellona e Real Madrid). Chiesa sarebbe l’elemento perfetto per lo scacchiere di Pirlo. Agnelli ci spera, il numero 25 gigliato pure. Anche perché al ragazzo sono arrivate molte offerte, ma tutte respinte al mittente.

Secondo nome della lista: Joaquin Correa

Nella giornata di ieri un altro nome per il reparto offensivo è uscito fuori. Secondo alcune fonti la Juventus starebbe inseguendo con interesse anche il profilo di Joaquin Correa. L’argentino è un giocatore cui Simone Inzaghi non rinuncerebbe per niente al mondo. Ha qualità, senso della posizione in campo e ottimi piedi. Ma c’è lo stesso problema di Chiesa: se a Firenze c’è Commisso, a Roma c’è un certo Claudio Lotito che non ama molto discutere di mercato se non con le sue regole. Specialmente se si tratta di suoi calciatori. Se i biancocelesti si decidessero ad acquistarlo la richiesta è comunque alta: 50 milioni di euro. In quel caso potrebbe partire con un prestito con obbligo di riscatto.

Terzo (e quarto) nome della lista: Dembele e…Draxler!

Nel caso in cui i due obiettivi della Serie A non dovessero concretizzarsi si valuta di pescare all’estero. Sacrificando ovviamente Douglas Costa. Si prova a sostituire il calciatore con un altro top player. Con il Barcellona si discute di Ousmane Dembele. Da Torino fanno sapere che sarebbero intenzionati a fare un semplice scambio. Se anche dalla Spagna dovessero arrivare cattive notizie si potrebbe parlare con Leonardo del PSG per uno scambio, sempre alla pari, con il tedesco Julien Draxler. Quest’ultimo è in uscita dai parigini.

