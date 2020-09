Un assist nella gara d’esordio contro il Torino e un gol nella gara a San Siro contro l’Inter: questi sono solo alcuni dei motivi che hanno portato la Juventus a pensare a Federico Chiesa come obiettivo per il calciomercato.

Calciomercato Juventus, obiettivo Chiesa

Le prestazioni delle ultime due stagioni di Federico Chiesa hanno fatto innamorare la Juventus che da tempo cerca un contatto decisivo con la Fiorentina per acquistare il giovane talento del calcio italiano. Ma la Fiorentina di Rocco Commisso ha sempre respinto ogni assalto alla giovane stella viola, con un unico obiettivo: trattenerlo. La scorsa stagione sono stati respinti al mittente tutti gli assalti e in questa sessione di calciomercato, un aiuto potrebbe arrivare dalla poca disponibilità economica delle big. Per la Juventus, Chiesa è un obiettivo dichiarato e i bianconeri sono pronti a fare follie per il classe ’97.

Calciomercato Juventus, Pradè parla del futuro di Chiesa

Prima del match di San Siro tra Inter e Fiorentina, Daniele Pradè, direttore sportivo dei viola, ha analizzato ai microfoni di DAZN le voci di mercato che si susseguono su Chiesa. Le sue parole fanno ben sperare i tifosi della Fiorentina, visti i pochi giorni che restano alla fine del mercato ma lanciano anche un’ombra sul futuro dell’esterno di Beppe Iachini.

“A oggi non abbiamo nulla, si sta allenando bene, fa il suo e speriamo che sia determinante per la gara. Ora è un giocatore della Fiorentina“.

Chiesa, c’è anche il Milan

Federico Chiesa non piace solo alla Juventus, anzi. Ci sono tantissimi club interessati al talentuoso esterno della Fiorentina e presto potrebbero arrivare offerte molto importanti anche dall’estero, oltre che dalla Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, proprio in Italia ci sarebbe la concorrente numero uno della Juve per Chiesa: il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico ha già allenato Chiesa ai tempi di Firenze e Paolo Maldini ha un debole per l’esterno viola che, tra l’altro, sarebbe perfetto nel modulo attuale dei rossoneri. Insomma, per Chiesa c’è da aspettarsi i fuochi d’artificio fino al termine del mercato.

