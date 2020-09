La Juventus di Andrea Pirlo sta lavorando per ridurre al minimo gli errori commessi nelle scorse stagioni e per crescere ancora di più anche in Europa: il calciomercato bianconero, per questo motivo, potrebbe regalare ancora sorprese molto interessanti.

Calciomercato Juventus, occhi su Aouar

Le richieste di Pirlo, sin dal suo insediamento sulla panchina della Juventus, sono state molto chiare con i calciatori a disposizione. La volontà è quella di proporre un gioco che punti al possesso palla continuo e al recupero dello stesso con estrema aggressività. Nella prima gara stagionale, infatti, Pirlo ha schierato dal primo minuto McKennie che si è dimostrato tra i migliori in campo della srosa bianconera. Ma sul mercato le sorprese potrebbero non essere ancora terminate perché la Juventus guarda da settimane anche ad Houssem Aouar.

Calciomercato Juventus, si valuta un altro ritorno eccellente

Calciomercato Juventus, l’Arsenal spinge per Aouar

Il centrocampista francese del Lione è una pedina fondamentale per Rudi Garcia che non vorrebbe perderlo e lo stesso vale anche per il presidente Jean-Michel Aulas. Il vulcanico numero uno francese ha dichiarato che il calciatore si muoverà solo per offerte impossibili da rifiutare a per questo motivo la candidatura della Juventus sembra essere calata in modo importante nelle ultime settimane. I bianconeri, infatti, senza cessioni importanti non potranno agire in entrata e il rischio che il calciatori si accasi altrove è molto alto. Nelle ultime settimane, infatti, l’Arsenal è partito all’assalto per il francese e la trattativa sembra andare avanti in maniera spedita.

Juventus, Pirlo parla del futuro di Dybala

Aulas: “Aouar è nostro e non si muove”

Ma l’Arsenal sembra non voler arrivare alle richieste del Lione per il giovane centrocampista francese. Anzi, secondo quanto dichiarato dal presidente francese, il calciatore resterà ancora in Ligue1 per perseguire gli obiettivi del Lione.

“Per Houssem l’Arsenal è troppo lontano dal suo valore: contiamo su di lui per fare una grande partita a Lorient e guidare l’OL in CL il prossimo anno”.

Le parole di Aulas, dunque, allontanano l’Arsenal e regalano, indirettamente, buone opportunità alla Juventus che potrebbe tornare alla carica per il classe ’98 e tentare il super colpo di mercato.

