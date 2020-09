Calciomercato Inter, cessione in vista: soldi e contropartita

Il calciomercato dell’Inter entra sempre di più nel vivo, e in questi ultimi giorni sono arrivate tante voci per quanto riguarda un’eventuale cessione importante. Nella rosa nerazzurra ci sono diversi esuberi, ma ad oggi è davvero difficile prevedere chi partirà. Una cosa è sicura: dovesse arrivare un’offerta valida, allora ecco che Ausilio e Marotta prenderebbero in considerazione il tutto.

Ultime Inter: Tottenham su Skriniar, c’è una contropartita

Tra i giocatori in uscita dall’Inter troviamo anche Milan Skriniar, al momento fuori dai piani di Conte, e possibile cessione dalla quale poter monetizzare parecchio. Il centrale slovacco, dopo essere stato titolare per diversi mesi, pare essere uscito dalle gerarchie prioritarie del tecnico, fino ad arrivare alle varie voci e indiscrezioni di questi ultimi giorni. Il Tottenham è senza dubbio la squadra più interessata, e lo stesso Jose Mourinho pare stia pressando per accelerare nella trattativa. L’idea dello Special One, così come riportato da cm.com, sarebbe quella di abbassare la parte cash inserendo nell’affare il cartellino di un altro difensore, nel caso specifico si tratta di Juan Foyth.

News Inter: la richiesta per Skriniar

Il futuro di Skriniar continua ad essere molto incerto, e se da una parte lo slovacco è ancora presente tra i convocati dell’Inter, dall’altra parte c’è un dato di fatto: il suo minutaggio nelle ultime partite, compreso lo scorso finale di stagione. L’ex Sampdoria non è più preso in considerazione come una volta, e la grande crescita di Bastoni lo ha praticamente fatto fuori dai titolari. Anche Kolarov sembra insidiato bene nei 3 centrali dietro, ed è per questo che la cessione pare essere la pista più percorribile. Il Tottenham ci prova con una contropartita, ma l’idea nerazzurra è chiarissima: solo soldi cash.

Mercato Inter: Skriniar, le parole di Ausilio

