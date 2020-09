Calciomercato Inter, Ausilio tra l’addio a Skriniar e il colpo Kanté

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter–Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio, il quale si è soffermato su alcuni temi di mercato.

Inter-Fiorentina, le parole di Ausilio a DAZN

Dopo aver dato uno sguardo alle formazioni ufficiali della gara, è già tempo di ascoltare i protagonisti. Comincia Ausilio, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “In Europa League ci è mancato un piccolo passo, ma è stata una stagione positivo. Hakimi? Abbiamo la fortuna di avere giocatori importanti, da oggi si giocherà ogni 3 giorni, il mister ha tenuto conto sicuramente di questo. Addio Skriniar? No. Posso parlare di un incontro con il Tottenham, ma gli abbiamo ribadito che non è sul mercato. Abbiamo già fatto uscire Godin, non pensiamo di venderlo. Kanté? Non mi risulta sia sul mercato, abbiamo centrocampisti importanti in rosa“.