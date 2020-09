Cagliari-Lazio, Inzaghi: “Il lockdown ci ha penalizzato dal punto di vista numerico”

A pochi minuti dal fischio finale dalla gara della Sardegna Arena, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky

Lazio, le parole di Inzaghi dopo la vittoria col Cagliari

“Penso che il problema post-lockdown della Lazio è stato numerico. Adesso siamo ancora in emergenza, ho qualche rotazione in più a centrocampo e in attacco. Stasera però in difesa ha giocato Parolo, ed era la seconda volta in 20 anni di carriera per lui. Sono contento però perché il Cagliari è organizzato, ha ottimi elementi e la vittoria è meritata. Aiuti dal mercato? Penso di sì, perché è una squadra con grandissimi valori, sono 4 anni che mi regala emozioni, hanno una serietà incredibile, attaccamento alla maglia e alla società speciale. Confronto con Pippo? Sono felice per me e per Pippo per la vittoria di oggi. Un pensiero va anche ai nostri genitori. Da giocatore io ho fatto forse 100 gol, Filippo oltre 300, penso ci sia differenza. Adesso Filippo è in una società che gli mette a dispozione tutto, è stato accontentato, ce l’ha fatta a tornare in Serie A, e penso che per tanti anni lo vedremo su questo palcoscenico“.

