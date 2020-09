Atalanta, il dt Sartori: “Mercato chiuso al 90%”

Giovanni Sartori, Responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, ha parlato nel corso di un’intervista concessa nel prepartita della gara tra la Dea ed il Torino:

Le parole di Sartori

“Mercato? Al 90% è chiuso, il rimanente 10 sarà per le occasioni che potrebbero capitare. Ci faremo trovare pronti. Miranchuk simile a Ilicic? Sì, lo ricorda. Avevamo bisogno di costruire una coppia che si giocasse il posto da titolare.

Il sì di Miranchuk dimostra come sia cresciuto l’interesse intorno alla Dea, in questi anni abbiamo verificato la disponibilità di tanti giocatore che, forse, qualche anno fa non sarebbero venuti. Ci propongono calciatori importanti che sembravano impossibili da prendere. Miranchuk è uno di questo.

“Cosa manca per l’ultimo salto di qualità? Per noi ripetere la scorsa stagione sarebbe un vero sogno, migliorarsi è un sogno. Miglior colpo? Abbiamo fatto acquisti mirati. Mojica lo seguivamo da tempo, Lammers è un bel giocatore. I colpi migliori del passato? Ce ne sono tantissimi, abbiamo preso giocatori sconosciuti e sono diventati titolare. E c’è il merito del lavoro di Gasperini”.