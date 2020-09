Juventus, Morata in conferenza: “Un sogno essere tornato qui”

La Juventus si prepara ad affrontare la seconda gara del campionato, e intanto si gode anche il mercato. L’ultimo arrivato è Morata, attaccante fortemente voluto dalla società, e che è già pronto per riabbracciare la mentalità bianconera. Lo spagnolo ha parlato in conferenza, ecco le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Ultime Juventus, Morata: “Impressionato da Pirlo”

“Ritorno alla Juventus? Sono più maturo adesso, ho vissuto momenti non felice nella mia carriera, ma adesso sono dove devo stare, e so cosa fare per rivivere certe emozioni. Pirlo? Sono rimasto impressionato da come sa gestire il gruppo, sapevo che sarebbe arrivato, si vedeva già sul campo. Sul sogno Juventus? Sono pronto, so che in attacco ci sono tante scelte, ma tutti mi conoscono e sanno del mio impegno. Quanti gol? Ne voglio fare tanti, ma per prima cosa viene la vittoria della squadra, se si pensa al singolo, allora si è sbagliato sport. Tornare qui era il mio sogno, so che devo lavorare tanto per la squadra e per seguire ciò che mi chiede l’allenatore”

Morata-Juventus: il ritorno del figliol prodigo

L’occasione della vita. Così ha definito Morata il suo ritorno in maglia Juventus, con un’attesa che stavolta è stata recepita in maniera diversa da tutti. Lo spagnolo è pronto a riprendersi in mano i bianconeri come aveva fatto qualche stagione fa, stavolta con nuovi compagni, e con un Ronaldo che gli farà da spalla, ancora una volta dopo gli anni di Real Madrid.

News Juventus: Morata su Ronaldo

L’attaccante spagnolo ha poi voluto dire la sua su Ronaldo, suo ex compagno al Real Madrid, e ora di nuovo insieme con lui in maglia bianconera. “Conosco piuttosto bene Cristiano, è felice che sia qui, ci siamo parlati molto anche prima che tornassi. Ora ci aspettano delle nuove sfide insieme, ora l’obiettivo è quello di vincere la Champions League, sarei l’uomo più felice del mondo se la vincessimo”

