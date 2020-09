FIFA 21, squadre FUT di ogni campionato: ecco con quali giocatori cominciare (FOCUS CM24)

Pronti ad una nuova stagione di FIFA 21 su FUT? Noi di Calciomercato24 abbiamo deciso di indicarvi quali calciatori acquistare, a basso prezzo, per cominciare la vostra annata tra Xbox e PlayStation.

FIFA 21, cominciate così a FUT: ecco i nostri consigli per gli appassionati del videogame

Il campionato è cominciato, ma la stagione per gli amanti dei videogame e di FIFA, ancora non hanno vista aperta la nuova stagione per il calcio virtuale. Parliamo della bellissima modalità creata dalla EA Sports, di Ultimate Team, modalità FUT che permette ai tifosi sognatori e, videogiocatori e amanti delle console, di creare la squadra da sogni. Le migliori squadre di ogni campionato, inserendo magari anche le leggende del mondo del calcio e vederle titolari assieme ai calciatori attuali. Insomma, un mix di emozioni, con milioni di vendite che ogni anno il gioco riesce a piazzare. E allora tocca, come chiede il gioco, unire per legami, i calciatori che hanno tra di loro delle “intese”. Giocatori più affini tra loro, che rendono di più in campo, se si “conoscono”, provenendo da uno stesso campionato o dallo stesso Paese d’origine. Ed ecco dunque, di seguito, i consigli su come cominciare – acquistando a pochi crediti – in ogni campionato tra i top d’Europa.

FIFA 21, la squadra di FUT in Serie A

Da notare la presenza di Vidal, con linea rossa. E’ chiaro che apparirà verde non appena sarà ufficiale la carta dell’Inter, con passaggio alla Serie A. Fondamentale Theo Hernandez, velocissimo, che accompagnerà per un lungo periodo coloro che sceglieranno di giocare su FUT con una squadra di Serie A.

FIFA 21, la Premier League: quanta velocità su FUT

Wilfried Zaha, su tutti. L’ivoriano è tra i calciatori più “buggati” di FUT. Per cominciare, in attesa di card migliori, puntare tutto su di lui. Come per Vidal, anche Semedo compare ancora con la linea rossa, perché ex Liga (Barcellona). Sarà il miglior terzino dell’intero gioco, tenetevelo stretto.

FIFA 21, la Liga low cost

Sorpresa Carrasco, 91 di velocità farà felici i giocatori che giocano con il modulo che abbiamo scelto noi per consigliarvi queste rose. Occhio a Militao, che può confermarsi carta valida anche in FUT 21.

FIFA 21, Bundesliga

Upamecano in difesa regala garanzie per quel che è un team di soli oro rari e non. Mbabu velocissimo, Alphonso Davies tra i migliori TS del gioco. Il jolly è Sabitzer, stats molto interessanti le sue.

A cura di: Simone Davino