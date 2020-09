Calciomercato Milan, altri contatti per un centrale di difesa

Il Milan è partito fortissimo in questa stagione, ma aldilà dei risultati, il club rossonero sente ancora il bisogno di dover puntellare i vari reparti in mezzo al campo. Ecco perchè sia Massara che Maldini si stanno attivando affinchè possa esserci un rinforzo per la difesa. I nomi sul taccuino sono diversi, ma ad oggi sembra essere uno in particolare ad essere in pole: Nastasic.

Ultime Milan: nuovi contatti per Nastasic, i dettagli

Nastasic è sicuramente un obiettivo concreto per il Milan, e ad oggi è anche il favorito dalla dirigenza. Parliamo di un giocatore con buona esperienza in vari campionati, e che già in passato ha militato nella nostra Serie A. Con la Fiorentina ha infatti disputato un campionato, accumulando 29 presenze e 2 gol. Sia Maldini che Massara stanno cercando di mantenere vivi i rapporti con lo Schalke, e stando a quanto riportato da cm.it, stesso in giornata ci saranno dei nuovi contatti con l’agente del giocatore, Fali Ramadani.

News Milan: le due alternative in difesa

Il mercato del Milan entra sempre più nel vivo, e ad oggi la priorità resta quella di prendere un centrale di difesa. Nastasic è una pista molto calda, ma attualmente non è l’unica: occhi puntati anche su Mukiele, difensore del Lipsia già sondato in queste ultime settimane. La sensazione è che i rossoneri preferiscano il secondo per ragioni d’età, ma allo stesso tempo il prezzo dell’operazione potrebbe essere superiore. Il club tedesco valuta il giocatore circa 20 milioni di euro, un prezzo comunque abbastanza alto, e che al momento non rientra nei piani del Diavolo. 10 milioni è invece la cifra richiesta dallo Schalke per Nastasic, 27enne serbo che gode di buona esperienza anche in Europa.

Mercato Milan: si defila l’idea Milenkovic?

Le idee in difesa continuano ad essere tanto, e sia Nastasic che Mukiele sono senza dubbio profili interessanti. Attenzione però anche all’ipotesi Milenkovic, altro centrale serbo che è stato seguito a lungo dal club rossonero. Il suo prezzo è molto alto, ed è per questo che la pista si sta raffreddando con il passare dei giorni.

