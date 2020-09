Calciomercato Milan, urge il rinnovo per un gioiello

Il Milan vince, resta imbattuto per 16 partite consecutive, e si gode il momento straordinario dei suoi campioni. Tra questi soprattutto Hakan Calhanoglu, vero e proprio trascinato rossonero in questo periodo. Per il turco è un momento magico, tanto da aver convinto tutti, anche chi era scettico su di lui. Altra grande partita ieri sera, con due gol che hanno portato il Diavolo a vincere, seppur con il fiatone, contro il Bodo/Glimt.

Ultime Milan: serve il rinnovo per Calhanoglu

Calhanoglu è una pedina imprescindibile per il Milan, e Pioli non può più farne a meno. Le prestazioni del turco sono state di altissimo livello, e oltre i gol sono arrivati gli assist, oltre che grandi giocate anche dal punto di vista difensivo. L’ex Bayer Leverkusen sembra aver raggiunto una maturazione importante, ma adesso c’è un dubbio, anzi una paura, che attanaglia la società. Stiamo parlando del rinnovo di contratto, argomento che dovrà diventare prioritario da qui a poco. Il rischio è quello di perdere a zero il giocatore, vista la sua scadenza a giugno del 2021. Il Milan deve evitare che possano esserci degli assalti da parte di qualche big, e vista la situazione attuale, l’ipotesi non è affatto da escludere. Questa la notizia riportata da cm.com.

LEGGI ANCHE: Milan-Bodø/Glimt 3-2: rossoneri con il fiatone

Calhanoglu: l’anima del Milan

Il Milan è partito forte anche in questa stagione, anche grazie a Calhanoglu, il quale, dopo degli inizi non esaltanti, è finalmente riuscito a prendersi in mano la squadra. Ieri sera l’assenza di Ibrahimovic, e ancora una volta il turco salito in cattedra, con due gol, ennesima prestazioni di alto livello, e un senso di leadership che prima di oggi non si era mai visto. Pioli e tifosi sono soddisfatti, l’anima del Diavolo è lui, il turco 10.

Mercato Milan: rinnovo e colpo a centrocampo

Intanto, mentre il Milan riflette sul rinnovo di Calhanoglu, il mercato continua ad essere molto attivo anche per quanto riguarda eventuali colpi. Ebbene i rossoneri tengono d’occhio ancora una volta Bakayoko, obiettivo mai sfumato in questa sessione. Per il francese è stand by, ma occhio a quello che può succedere nei prossimi giorni. LEGGI ALTRI DETTAGLI