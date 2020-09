Calciomercato Lazio, contratto pronto: arriva il top player

E’ una voce di calciomercato concreta quella per la Lazio. Julian Draxler, talento straordinario del Paris Saint-Germain, potrebbe approdare in biancoceleste.

Calciomercato Lazio, ecco Draxler: il calciatore del Paris Saint-Germain è un obiettivo di Igli Tare

E’ una Lazio che vuole viaggiare a vele spiegate verso il suo nuovo obiettivo di calciomercato. Vi abbiamo riportato nella giornata di ieri della notizia legata a Julian Draxler, calciatore che potrebbe concretamente arrivare in Serie A. I tifosi biancocelesti non sono tanto contenti del mercato fatto fino ad ora dalla Lazio, convinti forse che servirebbe qualche acquisto in più e che faccia alzare l’asticella, con l’esperienza che potrebbe mancare in una competizione così importante come quella della Champions League. Gli stessi tifosi dell’Olimpico non avrebbero gradito, infatti, la situazione legata a David Silva, su cui la Lazio non è riuscita praticamente a piazzare il colpo a costo zero e i biancocelesti, a una settimana e mezza circa alla chiusura del mercato, restano imbottigliati nei parametri zero e non solo. Callejon, intanto, resta un’idea, ma c’è anche Vazquez per il reparto offensivo.

Mercato Lazio, contratto da far firmare a Draxler: pronto il colpo Champions per Inzaghi

Stando a quelle che sono le news rivelate dai colleghi di Tuttosport, Igli Tare avrebbe in mano già un contratto da far firmare a Julian Draxler. E’ seriamente intenzionata a preparare l’assalto la società biancoceleste, Claudio Lotito vuole accontentare Inzaghi e i tifosi della Lazio. Per convincere il campione tedesco, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021, sarebbe infatti pronto un pre-contratto di cinque anni, con ingaggio di 3,5 milioni a stagione, per regalare al suo tecnico esperienza e qualità. E’ chiaro però che questa resta l’ultima soluzione, perché l’idea sarebbe quella di prelevarlo subito e non solo al margine della stagione appena cominciata. Toccherà capire se, con questa complicata situazione contrattuale, il Paris Saint-Germain deciderà di calare le proprie pretese economiche sul campione del Mondo 2014.

Lazio, l’alternativa low cost a Draxler arriva dalla Sampdoria

C’è un piano B a Draxler, e proviene dalla Serie A. Sì, perché la concorrenza potrebbe essere italiana per la Lazio, considerando l’interesse vissuto in passato dalla Juventus, che non è mai svanito realmente. Come rivelato dallo stesso quotidiano piemontese, è dalla Sampdoria che ci sarebbe l’alternativa economica. Parliamo di Gaston Ramirez, calciatore che accetterebbe volentieri un’esperienza in un top club, che gioca la Champions League. La valutazione economica di Ferrero andrebbe sui circa 4 milioni di euro. Dalla Samp piace anche Jankto, così come Bereszynski.