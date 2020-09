Il calciomercato della Juventus si è impreziosito con un altro innesto di qualità: Alvaro Morata è l’uomo che, con ogni probabilità, avrà chiuso il mercato in entrata dei bianconeri. In questo momento la dirigenza è impegnata con le cessioni, per sfoltire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo e per far rientrare soldi nelle casse.

Calciomercato Juventus, Khedira in uscita

Gli addii di Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain non sono bastati alla Juventus per abbassare il tetto ingaggi e rientrare delle enormi spese degli ultimi anni. Andrea Pirlo ha intenzione di cedere tutti i calciatori su cui non intende fare affidamento per questa stagione e per il futuro e presto potrebbe toccare anche a Sami Khedira salutare i bianconeri. Il centrocampista tedesco è ancora infortunato e non ha avuto modo di allenarsi e di prepararsi con il nuovo allenatore che in alcune recenti dichiarazioni ha parlato di calciatore ancora in dubbio per il futuro.

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa dal Napoli

Calciomercato Juventus, il PSG piomba su Khedira

Però Sami Khedira potrebbe non continuare la sua carriera in Serie A. Il centrocampo bianconero è ormai completo e per il tedesco sembra non esserci più spazio. Ha un contratto con la Juventus fino al 2021 e i suoi agenti stanno cercando una soluzione con il club per liberarsi in questa sessione di calciomercato. Oltre all’interesse manifestato da alcuni club di MLS e del Qatar, secondo le10sport.com, il PSG di Leonardo si è fatto avanti per Khedira. Il club parigino non ha eccessiva disponibilità economica ma sta cercando un centrocampista di quantità e qualità per completare il reparto di Tuchel che avrebbe individuato in Sami Khedira l’uomo giusto.

Calciomercato Juventus, Morata si (ri)presenta: “Un onore essere qui”

Khedira-PSG solo a parametro zero

Al momento le parti non hanno ancora raggiunto un accordo ma il PSG è alla finestra pronto a farsi avanti con l’ex Real Madrid qualora dovesse riuscire a liberarsi dal club bianconero a parametro zero. Per i francesi, ovviamente, non è un colpo in prospettiva ma un affare che potrebbe diventare concreto viste le difficoltà a fare grandi affari.