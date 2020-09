Calciomercato Juventus: colpo dal Napoli a sorpresa

La Juventus sarebbe pronta a chiudere per un calciatore del Napoli. A sorpresa i bianconeri starebbero lavorando per portare a Torino un azzurro.

Mercato Juventus 2020: Llorente nel mirino

La Juventus vuole Llorente. I bianconeri, come riportato da TS, cercano ancora un 4o attaccante e potrebbero presto portare a Torino Kean.

Tuttavia non sarà facile strappare il 2000 all’Everton per questo si valutano anche altre piste come quella legata a Llorente. Arrivato al Napoli un anno fa a parametro zero dal Tottenham, è fuori rosa e spera di poter andar via a zero a breve.

Calciomercato Juventus: il prezzo di Llorente

Come detto Fernando Llorente potrebbe arrivare alla Juventus a zero. Il motivo? La società azzurra non perderebbe nulla e risparmierebbe circa 3,5 milioni di ingaggio lordo, 2,5 netti grazie al decreto crescita. Alla Juventus però le cose sarebbero diverse perchè il suo stipendio costerebbe 4,8 milioni. Il motivo? Llorente è già in Italia e quindi del decreto non potrebbe usufruire.

La cifra del contratto, tuttavia resta interessante visto che è circa un milione in meno rispetto ai 3 milioni netti di Kean (nemmeno lui potrebbe usufruire del decreto, visto che nojn è stato via per due anni). Lo spagnolo ha lasciato un magnifico ricordo nello spogliatoio e la società, con in testa Andrea Pirlo, sarebbe pronta a riaccoglierlo come fatto con Mrata. A Torino, infatti, tutti pensano che Llorente si integrerebbe a meraviglia e porterebbe doti che nel reparto offensivo al momento mancano.

Juventus, perchè Llorente?

Una volta arrivato Morata, ora la Juventus cerca un attaccante diverso. Llorente porterebbe in bianconero capacità di giocare spalle alla porta duellando di fisico con i difensori e un’eccezionale abilità nel gioco aereo. La punta potrebbe essere fondamentale anche nel gioco di sponda su eventuali lanci e non solo per finalizzare (perché per quello Ronaldo è forse il top al mondo). Ovviamente non sarebbe un investimento, come invece Kean, e con lui si aprirebbe qualche problema anche per la lista Champions League che invece Kean avrebbe scongiurato, essendo il 20enne cresciuto a Torino. Su Llorente, in caso di addio a zero, ci sarebbe anche l’Inter di Antonio Conte che è da sempre un fan dell’attaccante.