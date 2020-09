Calciomercato Inter, cessione imminente: se ne va in Premier

Calciomercato Inter, Eriksen: è già addio. Ritorna in Premier League

Non ha convinto all’Inter, ed è per questo che finisce sul calciomercato. Parliamo di Eriksen, con la sua avventura che potrebbe concludersi anticipatamente, dopo solo metà stagione vissuta al club nerazzuro. Fece di tutto Antonio Conte per convincere la sua dirigenza, con Beppe Marotta, ma la storia tra l’Inter ed Eriksen, finirà molto presto. Ancor prima di Brozovic e Skriniar, sembra proprio lui il primo nome sacrificato in casa Inter. Nerazzurri che vorrebbero intensificare la questione Kantè, calciatore molto gradito da Conte, per trovare un centrocampo perfetto in vista della stagione che ha appena aperto le porte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter: Conte vuole Kantè, ma c’è l’alternativa

Inter, Eriksen ai saluti: il Manchester United piomba su di lui

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici di Todofichajes.com, sarebbe pronto un vero e proprio assalto da parte del Manchester United, che vorrebbe riportare Christian Eriksen in Premier League. Un passato a Londra e un futuro a Manchester, come il club interessato a prelevarlo proprio dai nerazzurri. Tra le idee ci sarebbero i 18 milioni, poco meno della cifra sborsata dall’Inter nello scorso gennaio. Valutazioni da parte di Suning, che vorrebbe pareggiare i milioni, appunto, spesi per il suo cartellino. Con il club di Milano non è mai scattata la scintilla. I numeri parlano chiaro: in 26 apparizioni, spesso da subentrato, 4 gol e 3 assist. Poco incisivo nei match importanti, con Conte e ambiente non molto convinti delle sue qualità.

Inter, scambio di cartellini con il Manchester United: idea Smalling e conguaglio economico

Occhio però, perché la valutazione cash non è la sola che potrebbero fare i dirigenti dell’Inter. Al contrario, potrebbe arrivare una controproposta per il Manchester United, considerando il forte interesse verso l’ex Roma, Chris Smalling. Il calciatore inglese piace tantissimo a Conte ed è un vero e proprio obiettivo di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, pronto al contro-assalto. Potrebbe infatti essere possibile adesso l’arrivo del difensore centrale di proprietà del Manchester United. Le valutazioni dei due calciatori sono molto vicine, con un conguaglio economico che potrebbe addirittura andare a favore dei nerazzurri, anche se minimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen sul mercato: il prezzo per l’addio