UFFICIALE – Calciomercato Inter, cessione in Serie A: il comunicato

Vigilia di prma di campionato per l’Inter di Antonio Conte che ha preparato a fondo la stagione che sta per iniziare per ridurre ancora di più il gap dalla Juventus e dalle big europee. Il calciomercato ha dato tanto all’Inter che, ora, si è attivata anche per le uscite e nella giornata di oggi ne ha ufficializzate ben due.

UFFICIALE – Calciomercato Inter, Candreva alla Sampdoria

L’arrivo di Achraf Hakimi ha chiuso le porte ad Antonio Candreva che, dopo l’ottima stagione con Conte, ha dovuto dire addio all’Inter e accasarsi altrove. Tanti club hanno mostrato interesse per l’esterno classe ’87: dal Genoa alla Fiorentina, fino alla Sampdoria che poi ha avuto la meglio. I blucerchiati, oggi, hanno ufficializzato l’acquisto dell’ex Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato.

“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candreva (nato a Roma il 28 febbraio 1987). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024“.

Calciomercato Inter, ufficiale la cessione di Esposito alla SPAL

Calciomercato Inter, il salulto dei nerazzurri a Candreva

Anche l’Inter, dal canto proprio, ha salutato e ringraziato Antonio Candreva per il lavoro svolto in nerazzurro nelle ultime quattro stagioni.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Antonio Candreva alla società U.C. Sampdoria: l’esterno classe 1987 si trasferisce in blucerchiato a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in definitivo.

Al giocatore il ringraziamento del Club per le quattro stagioni trascorse insieme e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Calciomercato Inter, Conte soddisfatto: “Sarà una stagione importante”

Candreva: “Orgoglioso di aver dato tutto in nerazzurro”

Anche Antonio Candreva ci ha tenuto a ringraziare l’Inter e tutti i tifosi che nel corso del tempo sono sempre stati accanto alla società. Ecco il suo post su Instagram.

“Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni… Ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo”.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, incontro con gli agenti di Chiesa

Calciomercato Inter, Skriniar via: ecco il sostituto