Calciomercato Inter, ufficiale la cessione di un giocatore

Il calciomercato dell’Inter continua a ritmi altissimi, e in questi ultimi giorni la squadra nerazzurra sta cercando di gestire la situazione sia per quanto riguarda gli acquisti, sia la cessioni. Nella rosa di Conte ci sono diversi esuberi, altri giocatori invece hanno bisogno di minutaggio, e tra questi c’è sorpattutto il giovanissimo Sebastiano Esposito. Per lui ci sono grosse novità.

Ultime Inter: Esposito alla SPAL, ora è ufficiale

Nella giornata di oggi è arrivata una notizia molto importante per l’Inter, ovvero la cessione di Sebastiano Esposito alla SPAL. L’ufficialità è arrivata poco fa, con un comunicato del club nerazzurro:

“FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo del calciatore Sebastiano Esposito alla società SPAL fino al 30 giugno 2021. Al giocatore il miglior augurio per la sua nuova avventura professionale”

L’attaccante ha esordito con la maglia dell’Inter, ed è riuscito a disputare anche 15 presenze, condite da un gol. Conte lo aspetta, e aspetta soprattutto la sua maturazione. Avventura nella serie cadetta per il talento, il quale cercherà di riconquistare la Serie A con la squadra di Ferrara.

Mercato Inter: pronta un’altra cessione?

Intanto l’Inter pensa a sfoltire la rosa, e tra i giocatori in esubero troviamo soprattutto il nome di Eriksen. Il centrocampista danese non è mai riuscito a trovare grosso spazio nei nerazzurri, e il rapporto mai sbocciato con Conte ha portato le cose a complicarsi parecchio per la sua permanenza. L’ex Tottenham valuta l’addio, e su di lui cominciano a piombare le prime pretendenti. Attenzione in particolare alla Premier League, pista papabile per l’ex Spurs, e che potrebbe diventare un’idea concreta nei prossimi giorni. Situazione invece diversa per Godin e Candreva: il primo è ufficialmente del Cagliari, il secondo è già a disposizione di Ranieri nella Sampdoria.

News Inter: riparte una trattativa di mercato

L’Inter dovrà continuare a gestire il suo mercato, e dovrà farlo con estrema cura. Anche Lautaro rischia di partire, e ancora una volta c’è di mezzo il Barcellona. La squadra blaugrana non mollerà tanto facilmente la presa, e stando a quanto riportato da InterNews, è pronta a far ripartire la trattativa.