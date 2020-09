Calciomercato Fiorentina: cessione Chiesa, una big ha incontrato gli agenti

La Fiorentina rischia ancora di perdere Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sarebbe interessata al calciatore.

Calciomercato Juventus: Chiesa nel mirino

Secondo le ultime di mercato la Juventus starebbe studiando ancora il piano per arrivare a Chiesa, da portare avanti nei prossimi giorni.

Per arrivare al calciatore, nello specifico, serviranno diverse cessioni come quelle di Sami Khedira, Douglas Costa e/o Bernardeschi. Solo in seguito la Juventus potrà dare l’assalto al calciatore della Fiorentina, che ha mostrato apertura verso una possibile cessione del ragazzo. C’è da dire che tra i club, in questo momento,non risulta e non è stata intavolata alcuna trattativa.

Ultime Juve: come può arrivare Chiesa

Federico Chiesa continua ad essere un obiettivo della Juventus. Il giocatore della Fiorentina, che qualche giorno fa Rocco Commisso aveva provato a blindare, in queste ore sembra rappresentare in realtà un pallino di molti club. Tra questi ci sarebbe anche la Juve che sottotraccia starebbe lavorando per provare a stringere un accordo con gli agente e poi con la Fiorentina.

Così la Juventus, nel giro di pochi anni, dopo Bernardeschi, si assicurerebbe un’altra giovane bandiera viola. Sembrerebbe infatti che la Juventus sarebbe in questo momento in vantaggio anche sulla concorrenza.

Juve, incontro con l’agente di Chiesa

Secondo le ultime, infatti, ci sarebbe già stato un incontro tra Fabio Paratici e l’agente dell’esterno viola, Fali Ramadani.

Le parti avrebbero chiacchierato della possibilità e della fattibilità dell’operazione Federico Chiesa. La Fiorentina chiede non meno di 60 milioni di euro, la dirigenza bianconera vorrebbe abbassare questa cifra e corrisponderla nel tempo, magari con un prestito oneroso.

Paratici, complice la crisi mondiale, starebbe cercando di convincere Commisso ad accettare una formula analoga a quella dell’arrivo di Morata dall’Atletico Madrid.

Questa soluzione potrebbe garantire la Juventus da un eventuale flop e prevederebbe un prestito annuale che può però essere rinnovato, senza obbligo ma con diritto di riscatto. Per arrivare a Chiesa servirà in ogni caso cedere per motivi di bilancio e monte ingaggi.

Nulla potrà muoversi senza l’uscita di Douglas Costa, che al momento, sembrerebbe difficile. Per questo motivo per i tifosi bianconeri servirà aspettare gli ultimi giorni di mercato, Milan permettendo.