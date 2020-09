Calciomercato: Cavani ad un passo, ecco dove giocherà

Edinson Cavani trova squadra. Secondo le ultime di mercato, il Matador potrebbe aver finalmente trovato squadra dopo l’addio al PSG.

Mercato Atletico Madrid: c’è anche Cavani?

Incredibile ma vero, dopo Suarez a Madrid potrebbe arrivare anche il gemello Edinson Cavani. I Colchoneros non smettono di muoversi sul mercato. Dopo l’arrivo di Luis Suarez, a Madrid continuano si lavora anche per avere a zero Edinson Cavani. Secondo L’Equipe, l’incontro dei giorni scorsi a Parigi tra l’entourage dell’uruguaiano e il club allenato da Simeone sarebbe stato molto positivo.

Atletico, attacco tutto uruguaiano

Con Gimenez e Suarez, all’Atletico potrebbe arrivare un altro talento dall’Uruguay. Secondo le ultime, infatti, le parti si starebbero avvicinando specialmente date le richieste di Cavani. Il Matador avrebbe cambiato atteggiamento per quanto riguarda l’ingaggio. La punta, che al Benfica avrebbe chiesto 10 milioni per 3 anni, avrebbe abbassato le sue pretese almeno sulla durata dell’accordo. Per Cavani si era parlato anche di Juventus, Roma e Inter. Tuttavia il Matador non sembrerebbe intenzionato a tornare in Italia e fare così un “torto” al Napoli.

Mercato Atletico, si fa cassa con Arias

A proposito di calcio estero e di Simeone, l’Aletico sarebbe pronto a salutare Santiago Arias che sta per passare al Bayer Leverkusen. Per il terzino colombiano si tratta di un prestito annuale con diritto di riscatto. Via dalla Spagna anche Diego Llorente, anche lui in uscita.

Il calciatore è diretto però in Premier, al Leeds di Marcelo Bielsa. Il difensore spagnolo, scuola Real Madrid, ha infatti detto addio al Real Sociedad per sbarcare ad Elland Road dove ha firmato un contratto quadriennale.

Uno degli obiettivi passati dell’Atletico, invece, era Ben Arfa, attualmente svincolato e alla ricerca di una squadra che potrebbe dargli continuità in campo. L’ex Lione, Marsiglia e Psg ha infatti lasciato il Valladolid e potrebbe tornare in Francia. A Bordeaux che sarebbe pronto a riaccogliere il giocatore in Ligue 1. Ufficiale invece l’addio di Edouard Mendy dal Rennes. Il portiere senegalese è passato al Chelsea. Mendy arriva ai Blues dopo un lungo corteggiamento. Lampard, infatti, ha preteso un’alternativa di spessore a Kepa Arrizabalaga, sempre più al centro del mirino dopo qualche errore di troppo in campionato.