Oroscopo di oggi 24 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 24 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. I tuoi progetti lavorativi cominciano a prendere forma, e in questo ultimo periodo ti senti molto più appagato e valorizzato rispetto a prima. Cerca di credere più in te stesso e accrescere la tua autostima, tu hai capacità importanti, sfruttale.

Toro. Cerca di non lasciarti troppo trasportare dagli altri, prendi decisioni consone alla tua vita. Spesso sei finito in situazione che non ti piacevano, talvolta anche condizionate da un malumore interno. Per essere felice fai quello che reputi opportuno.

Gemelli. Sei parecchio sereno ultimamente, forse perchè ti sei tolto un grosso peso che avevi sullo stomaco. Ora ti senti più libero di esprimere le tue emozioni, anche dal punto di vista sentimentale.

Cancro. Venere nel tuo segno, questo significa che in questo periodo ci sono tante cose di cui parlare e discutere. Da poco è nata una nuova relazione, è tempo di riparazioni. Le prossime saranno giornate molto interessanti soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Leone. Sta per esserci un cambiamento molto importante nella tua vita, e tutto sarà stravolto. Affronta tutto di petto e circondati da chi ti vuole bene.

Vergine. Sei alla ricerca di tranquillità. Devi pensare alle persone che ti vogliono bene. Attenzione però nel weekend, potrebbero esserci delle tensioni.

Oroscopo Paolo Fox 24 settembre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Devi parlare in maniera serena e chiara. Ci sono delle tensioni in vista di agosto. C’è il rischio che alcuni rapporti possano danneggiarsi. Alcuni pensano che sia meglio stare da soli. Gli uomini sono troppo ermetici ed esprimono male le proprie emozioni.

Scorpione. Sei molto felice ultimamente, stai avendo le soddisfazioni che tanto attendevi, questo anche grazie alla tua grande tenacia.

Sagittario. Sei molto energico e con tantissima voglia di fare, ma attenzione a dosare le energie. Questa settimana sarà molto intensa, cerca però di goderti un po di relax e non stressarti troppo.

Capricorno. Attenzione alle spese, nelle ultime settimane stai spendendo troppo. Cerca di gestirti meglio.

Acquario. Sei una persona molto solare, ma in questo momento ci sono troppe cose che ti preoccupano. In amore la situazione è di stallo, mentre sul lavoro ti senti di non essere apprezzato ed appagato in pieno.

Pesci. Cerca di chiarire alcune situazioni, sei un po turbato. Hai bisogno di serenità, soprattutto con te stesso.

L’oroscopo delle squadre

Juventus-Leone: La Juventus vuole continuare sulla scia della prima giornata, e puntare anche quest’anno a dominare il campionato. Ronaldo è in grande forma, Kulusevski ha esordito alla grande, ora si aspetta solo il ritorno di Dybala. Pirlo è fiducioso, e così anche i tifosi.