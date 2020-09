Milan, Ibrahimovic positivo al Covid-19. Stasera non ci sarà in E. League

Il Milan dovrà fare a meno per qualche settimana del suo centravanti, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Salterà il match di questa sera, in Europa League, contro i norvegesi del Bodo/Glimt.

Milan, dopo Duarte anche lo svedese è positivo al Covid

Non c’è pace in casa Milan. Dopo la positività di ieri del difensore brasiliano Duarte oggi, purtroppo, è toccato a Zlatan Ibrahimovic. Questa mattina ha conosciuto i risultati, dopo che tutta la squadra rossonera si è sottoposta al tampone. Nella gara di questa sera, per i preliminari di Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt, giocherà in attacco il giovane 2002 Lorenzo Colombo. Un vero peccato per il tecnico Stefano Pioli che aveva iniziato alla grande questa stagione vincendo in trasferta, in Irlanda, contro lo Shamrock Rovers grazie al gol dell’ex Paris Saint Germain e del turco Calhanoglu. Senza dimenticare che alla prima di campionato lo stesso svedese ha regolato i felsinei di Sinisa Mihajlovic con una doppietta super. Ora il calciatore dovrà rispettare il periodo di quarantena di due settimane e sottoporsi ad un altro tampone. Se il risultato dovesse risultare negativo potrà tornare, tranquillamente, agli ordini del suo allenatore. Nei mesi passati anche il direttore tecnico dei ‘diavoli’, Paolo Maldini e suo figlio Daniel sono risultati positivi. Dopo aver effettuato il periodo di isolamento sono totalmente guariti.

Salterà le due gare di campionato contro Crotone e Spezia

Ibrahimovic, come normale che sia in questo momento, salterà le prossime partite di campionato contro le due neopromosse Crotone e Spezia. Dopo questi due match ci sarà lo stop per via delle nazionali, una ottima occasione per rimettersi in sesto (solo se dovesse essere totalmente guarito dal virus). Una brutta batosta per il popolo rossonero che dovrà fare a meno, per qualche match, del suo giocatore chiave. Ricordiamo che solo qualche settimana fa ha rinnovato il proprio contratto di un anno, grazie all’accordo che hanno trovato Ivan Gazidis ed il suo procuratore, Mino Raiola.

Il comunicato della società

Questo il comunicato del club sul proprio sito ufficiale: “A.C. Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi“.

