Milan, Maldini: “Mercato? Abbiamo problemi, ecco dove”

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a DAZN prima della gara di questa sera.

Intervista a Paolo Maldini a DAZN

“Ibra sta bene, è asintomatico, però è un’assenza che pesa ed è inaspettata. Abbiamo problemi davanti ed in difesa. Manca anche Leao che si è allenato poco e Rebic è squalificato. Siamo in difficoltà. Abbiamo calciatori forti da mettere in campo. Senza dubbio non è la maniera migliore.

Ibra ha detto che sta bene, era molto dispiaciuto del fatto che non possa giocare anche se era in condizione fisica. La sua speranza è quella di debellare la malattia il più presto pssibile e tornare.

Colombo? Ci ha pensato il mister, meno si parla meglio è. Il calciatore ha dimostrato di essere sempre pronto, questa è una prova importante. Ha le spalle grosse ed ha una forza da adulto da qualche anno. Ha un ruolo importante. Non dobbiamo farglelo pesare più di tanto ma qualcosa sentirà.

Difesa? Abbiamo le idee chiare e tutto parte dalla convinzione che questa è una squadra che sta bene, che ha ritmo e spirito. I problemi non derivano dal numero di giocatiri ma dagli infortini. Abbiamo Duarte fermo, Musacchio è stato fuori e deve rientrare. Anche Romagnoli è fuori e questi sono i problemi.

Ibra sul mercato? Ibra tra sette giorni sarà con noi, abbiamo scelto di tenere gli attaccanti come Colombo e mio figlio, sono pronti per noi, non sono solo aggregati”.