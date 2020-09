Edin Dzeko può salutare la Roma. Dopo il termine delle trattative con la Juventus, il bosniaco potrebbe finire in un’altra big europea

Calciomercato Roma, Dzeko può finire al Barcellona

Edin Dzeko al Barcellona? Nuove rumours di mercato su Edin Dzeko. Dopo la trattativa con la Juventus poi naufragata con l’arrivo di Alvaro Morata in bianconero, ora il capitano della Roma è in uscita.

L’attaccante bosniaco per il momento è rimasto alla Roma, a disposizione di Fonseca, ma sarebbe entrato anche nel mirino del Barcellona, che è alla ricerca di un sostituto di Luis Suarez.

L’attaccante uruguaiano, infatti, si è accasato all’Atletico Madrid lasciando un grande vuoto nell’attacco blaugrana. Milik aspetta.

Mercato Roma: Dzeko in Liga, le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Transfermarkt’, infatti, la punta potrebbe andar via visto che il club spagnolo cerca un attaccante. Dopo l’interesse per Depay, ora la formazione catalana avrebbe messo gli occhi proprio su Edin Dzeko.

Sul post Instagram del noto portale online, nella giornata di oggi, è comparso anche il ‘like’ dello stesso Dzeko. Una nuova pista di mercato che promette di farsi piuttosto calda nei prossimi giorni. Dzeko aveva ricevuto due offerte importanti oltre quella della Juve. Considerata la spaccatura con i tifosi, e l’accordo con il Napoli per Milik, difficilmente la punta resterà.

Ultime AS Roma, Milik ancora il sostituto?

In caso di addio di Edin Dzeko, a Roma potrebbe arrivare Arek Milik. Il polacco è in uscita dal Napoli dato il contratto in scadenza con la Roma. I due club avevano anche trovato l’accordo ma alcuni problemi contrattuali da risolvere tra Napoli e Mili (caso multe e sponsor) avevano impedito alla punta di passare alla Roma. Il problema è che sull’attaccante ci sono anche altri club.

Arkadiusz Milik potrebbe finire in questi giorni anche in Inghilterra. In Premier League la punta sarebbe il vice-Kane. Il Napoli vuole liberarsi velocemente dell’attaccante.

Ad un anno, anzi meno, dalla scadenza del contratto di Arkadiusz Milik gli azzurri spingono per mandarlo via e monetizzare incassando 25 milioni di euro. Su di lui diverse squadre, tra queste anche il Tottenham.