Calciomercato Napoli: non solo Koulibaly, il PSG su un altro giocatore

Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in questi ultimi giorni sono state tante le trattative che hanno visto protagonista le nostre big. Ne sa qualcosa il Napoli, intenzionato a puntellare la rosa, ma anche a gestire la situazione relativa alle cessioni. Diverse pretendenti sono piombate su alcune pedine azzurre, e sia Giuntoli che De Laurentiis continuano a valutare.

Ultime Napoli: il PSG pensa anche a Malcuit, è in uscita

Nella rosa del Napoli ci sono tanti giocatori di alto livello, ma allo stesso tempo anche altri che potrebbero dire addio da qui a breve. Uno di questi è Malcuit, ultimamente finito fuori dalle gerarchie a causa di diversi infortuni. Il terzino francese non è riuscito mai a rendersi protagonista appieno, ed è per questo che la cessione sembrerebbe essere la pista più percorribile. A proposito di questo, pare ci siano delle novità importanti: il PSG lo ha messo nel mirino, così come riportato da L’Equipe. Leonardo, ds dei parigini, ha da poco concluso la trattativa Florenzi, e starebbe cercando una valida alternativa in quella zona del campo. Per il momento ci sono stati solo sondaggi, ma la sensazione è che l’affare possa prendere il volo nei prossimi giorni.

News Napoli: Malcuit, valutazione e futuro

Il futuro di Malcuit difficilmente continuerà ad essere nel Napoli, specie vista la sua attuale situazione in rosa azzurra. Lo scorso anno è stato oscurato da un infortunio grave, e Gattuso al momento gli preferisce Di Lorenzo e Hysaj. La partenza potrebbe avvenire in questa sessione, con un PSG che lo porterebbe via ad un prezzo quasi di scarto: 10 milioni di euro è all’incirca la valutazione dell’ex Lille.

Mercato Napoli: doppio assalto PSG

Malcuit piace al PSG, ma il vero obiettivo nel Napoli è ovviamente Koulibaly. La squadra francese ha messo nel mirino il senegalese già da un po di tempo, e viste le ultime indiscrezioni, non è affatto da escludere un doppio assalto. De Laurentiis aspetta l’offerta giusta.

