Calciomercato Napoli, addio all’attaccante: va in una big

E’ un mercato sempre in continua evoluzione quello di Serie A, soprattutto quando mancano pochi giorni dalla fine della sessione. La maggior parte delle squadre si sta muovendo per rinforzare le proprie rose, ma allo stesso tempo anche a gestire la situazione per quanto riguarda le uscite. Anche nel Napoli ci sono degli esuberi, e nelle ultime ore sono arrivate delle novità piuttosto importanti per uno di questi.

Ultime Napoli: Llorente si avvicina al Siviglia

Il Napoli ragiona sulle partenze, e si concentra meglio sulla questione Llorente. L’attaccante basco sta giocando pochissimo, e anche nella scorsa stagione, nonostante le presenze iniziali, non è mai riuscito a convincere Rino Gattuso. Ora la pista più percorribile sembra essere quella della cessione, con qualche pretendente che ancora un avolta ha cercato di portare avanti dei sondaggi. Intanto a proposito di questo ci sono novità: stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, pare che il Siviglia sia la squadra in pole per il centravanti azzurro. La squadra andalusa ha bisogno di un profilo di esperienza per affrontare la stagione, e sia in campionato che nelle coppe, Llorente potrebbe essere molto utile al tecnico Lopetegui.

News Napoli: ritorno in Spagna per Llorente

Dopo una carriera iniziata e portata all’apice nell’Athletic Bilbao, Fernando Llorente potrebbe essere pronto ad un nuovo ritorno in Spagna. La Liga lo aspetta, e il Siviglia ad oggi sembra pressare parecchio per chiudere la trattativa. Gattuso lo ha escluso dalla lista della Serie A per motivi comunque nobili, ed è per questo che una sistemazione andrà trovata il prima possibile.

Mercato Napoli: prima la cessione di Milik

Il futuro di Llorente è ancora molto incerto, così come quello di Arek Milik. Il polacco non andrà più alla Roma come si pensava da tanto, e negli ultimi giorni è spuntato fuori il Tottenham. La squadra inglese ha palesato un interesse concreto, e chissà che da qui a breve non possa arrivare un’offerta importante. Il Napoli vuole monetizzare, questo è certo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli: altra big su Milik