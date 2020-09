Calciomercato Monza, Boateng in Serie B: clamoroso colpo di Galliani

Calciomercato Monza, riecco Boateng per Berlusconi e Galliani: è fatta per il club biancorosso

Clamorosa notizia che giunge per la Serie B e il Monza: Kevin-Prince Boateng sarà un nuovo giocatore del club di Silvio Berlusconi. Il presidente riabbraccia quello che è stato un suo pupillo nello straordinario Milan dell’ultimo scudetto della sua storia, nel 2011, con Adriano Galliani che riesce a piazzare un incredibile colpo per il panorama della serie cadetta. Il Monza di Christian Brocchi può ambire in grande, con una rosa all’altezza per arrivare in Serie A al primo anno. Un obiettivo fissato dal club che, fino all’anno scorso, militava in Serie C. Voglia di fare, in un solo anno, il doppio salto, fino alla Serie A. E’ questa l’intenzione del Monza che stupisce tutti, piazzando sul mercato, un affare che ha dell’incredibile.

LEGGI ANCHE >>> Monza, Giovinco è un obiettivo di Galliani: il clamoroso colpo è possibile

L’ambizione del Monza: doppio salto fino alla Serie A, colpo da oscar con Kevin-Prince Boateng

Stando a quanto riferito da Sky Sport, nel corso della notte sarebbe stato chiuso l’affare tra il Monza e Kevin-Prince Boateng. Un ritorno del calciatore, chiaramente non al Milan, ma nel club in cui sono presenti Berlusconi e Galliani, che hanno voglia di portare la società di Serie B, ai vertici del calcio italiano. La squadra è costruita per arrivare in Serie A, è questo l’obiettivo del team di Christian Brocchi, con l’ormai ex Fiorentina – si attende solo l’ufficialità – pronto a calarsi in questa nuova avventura. Accordo che sarebbe totale tra le parti e mancherebbe appunto solo l’annuncio ufficiale da parte del club biancorosso. Una notizia che ha fatto letteralmente impazzire i suoi tifosi, con un perno di lusso per la nuova Serie B che sarà.

Boateng riparte: dal Barcellona al Monza

Non ha inciso nell’ultima annata di Serie A, eppure Boateng nelle ultime annate italiane, aveva convinto. Parliamo dell’esperienza di Sassuolo, quella di sei mesi, che aveva permesso addirittura al calciatore ghanese di avere su di sé gli occhi dei dirigenti del Barcellona. L’opportunità di giocare accanto a Lionel Messi che lo stesso giocatore ha sfruttato alla grande, accettando subito. Poi da lì, le complicanze. Il trasferimento alla Fiorentina, poi al Besiktas e ora nuovamente in Italia. Per scrivere una nuova storia, ripartendo da dove tutto è cominciato. Con Berlusconi e Galliani, per rendere grande un altro club lombardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Monza, acquistato a titolo definitivo un difensore dalla A